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Descatalogado
BM6W/10
Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones
El altavoz portátil Philips Izzy BM6 reproduce música de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Su diseño a prueba de salpicaduras permite llevarlo al baño, la cocina o el exterior. Empieza con uno y añade más para reproducir tu música en varias habitaciones. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.
Bluetooth®
A prueba de salpicaduras
Batería recargable
izzylink™ para multiroom
El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.
izzylink™ es una tecnología inalámbrica que utiliza el estándar IEEE 802.11n para permitir la conexión de varios altavoces a una red inalámbrica. La red conecta hasta cinco altavoces sin necesidad de configurar un router, una contraseña Wi-Fi o una aplicación de dispositivo móvil inteligente. Puedes agregar altavoces izzy a la red de manera sencilla para disfrutar de la reproducción de música en habitaciones distintas al mismo tiempo. Cada altavoz puede alternar, con un solo toque, entre el modo único para el uso individual y el modo de grupo para reproducir música en varias habitaciones.
No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.
2.5
de 4
2
Reseñas
Diesel59
10/08/2018
Nederland
Geluid is perfect
Een hoogwaardige kwaliteit, gebruiksvriendelijk, compact formaat en een mooi geluid.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
totanec
22/02/2018
France
Aucune tenue de charge
Bonjour, J'ai acheté ce produit en conjonction avec le BM50 pour pouvoir diffuser de la musique dans les pièces où je me trouvais Après un an d'utilisation, je suis très déçu par les deux produits: - j'ai dû ramener le BM50 deux fois car il n'arrivait plus à éjecter le CD - après une heure de charge, le BM6 tient à peine 20min en autonomie, je l'ai ramené du SAV et euro-repair-center me dit que c'est normal? j'ai chronométré aujourd'hui, exactement 60min de charge, pour 20min d'autonomie. je ne trouve pas cela normal, en tout cas ce n'était pas le cas à l'achat
Esta reseña se realizó para izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil
Esta reseña se realizó para izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil