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BT3900A/00
Qué no pare la música
Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay reproduce todo el tiempo sin ningún tipo de interrupción gracias a la intensidad de la conexión Bluetooth y a las opciones de carga intuitivas. Su materiales exclusivos hacen que sea atractivo, así como extremadamente duradero.
4 W, 8 horas
Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Correa para USB incluida
Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
El material DuraFit que cubre el altavoz proporciona ventajas funcionales y estéticas. Con el revestimiento superior de goma que cubre un tejido con un toque de color a juego, el material antideslizante, resistente a los arañazos y lavable ofrece una protección adicional con un diseño exclusivo de rombos que también le da un estilo moderno y sofisticado.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
3.1
de 4
9
Reseñas
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900B enceinte portable sans fil
Fecha de uso 2021-10-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900B enceinte portable sans fil
Fecha de uso 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Comprador verificado
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Ventajas
estetica materiali durata qualita' audio
Contras
nessuno per ora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900P altoparlante wireless portatile
Fecha de uso 2020-03-16
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Esta reseña se realizó para BT3900P altoparlante wireless portatile
Fecha de uso 2020-03-16
Rainesto
06/09/2020
Suomi
Toimii ja hyvät äänet
Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.
Ventajas
Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina
Contras
Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900W wireless portable speaker
Fecha de uso 2020-08-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900W wireless portable speaker
Fecha de uso 2020-08-06