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altavoz portátil inalámbrico

BT3900A/00

3.1

| (9) Reseñas

Qué no pare la música

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay reproduce todo el tiempo sin ningún tipo de interrupción gracias a la intensidad de la conexión Bluetooth y a las opciones de carga intuitivas. Su materiales exclusivos hacen que sea atractivo, así como extremadamente duradero.

Ver todos los beneficios

Qué no pare la música

  • 4 W, 8 horas

  • Bluetooth de largo alcance

  • Resistente al agua y al polvo

  • Correa para USB incluida

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Material DuraFit de alto rendimiento

Material DuraFit de alto rendimiento

El material DuraFit que cubre el altavoz proporciona ventajas funcionales y estéticas. Con el revestimiento superior de goma que cubre un tejido con un toque de color a juego, el material antideslizante, resistente a los arañazos y lavable ofrece una protección adicional con un diseño exclusivo de rombos que también le da un estilo moderno y sofisticado.

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

9

Reseñas

3

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900B enceinte portable sans fil

Fecha de uso 2021-10-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900B enceinte portable sans fil

Fecha de uso 2021-10-29

16/04/2020

Italia

Italia

Comprador verificado

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Ventajas

estetica materiali durata qualita' audio

Contras

nessuno per ora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900P altoparlante wireless portatile

Fecha de uso 2020-03-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900P altoparlante wireless portatile

Fecha de uso 2020-03-16

06/09/2020

Suomi

Suomi

Toimii ja hyvät äänet

Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.

Ventajas

Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina

Contras

Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900W wireless portable speaker

Fecha de uso 2020-08-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900W wireless portable speaker

Fecha de uso 2020-08-06

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