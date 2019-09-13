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BT55P/00
Sonido incomparable en la palma de tu mano
Disfruta del día al ritmo de la música emitida desde un altavoz inalámbrico compacto y fácil de transportar. La variedad de sus modernos colores te permite optar por el que mejor se ajusta a tu estilo y con su batería recargable incorporada podrás disfrutar de la música donde quiera que vayas.
Bluetooth®
Batería recargable
2 W
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
3.0
de 4
1
Reseña
Rubs34
13/09/2019
France
Déçu
Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.
Esta reseña se realizó para BT55W Enceinte portable sans fil
Esta reseña se realizó para BT55W Enceinte portable sans fil