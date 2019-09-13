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altavoz portátil inalámbrico

BT55W/00

3

| (1) Reseña

Sonido incomparable en la palma de tu mano

Disfruta del día al ritmo de la música emitida desde un altavoz inalámbrico compacto y fácil de transportar. La variedad de sus modernos colores te permite optar por el que mejor se ajusta a tu estilo y con su batería recargable incorporada podrás disfrutar de la música donde quiera que vayas.

Ver todos los beneficios

Sonido incomparable en la palma de tu mano

  • Bluetooth®

  • Batería recargable

  • 2 W

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte

Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte

Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

1

Reseña

5
4
2
1

13/09/2019

France

France

Déçu

Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.

Esta reseña se realizó para BT55W Enceinte portable sans fil

Esta reseña se realizó para BT55W Enceinte portable sans fil

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