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Descatalogado
Qué no pare la música
Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay reproduce todo el tiempo sin ningún tipo de interrupción gracias a la intensidad de la conexión Bluetooth y a las opciones de carga intuitivas. Su materiales exclusivos hacen que sea atractivo, así como extremadamente duradero.
10 W, 10 horas
Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
El material DuraFit que cubre el altavoz proporciona ventajas funcionales y estéticas. Con el revestimiento superior de goma que cubre un tejido con un toque de color a juego, el material antideslizante, resistente a los arañazos y lavable ofrece una protección adicional con un diseño exclusivo de rombos que también le da un estilo moderno y sofisticado.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
Gracias a una gran área de radiación de graves, el parlante EverPlay te ofrece un gran sonido desde un formato compacto. Proporciona extensión y refuerzo para graves adicionales.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Només lo bo
29/04/2020
España
Comprador verificado
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Ventajas
So. Disseny.
Contras
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Ventajas
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Contras
de moment res
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-07