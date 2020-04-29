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Descatalogado
La música nunca se detiene
Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.
10 h de carga, 10 W
Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
Recargar nunca fue más fácil. Cuando empieza a agotarse la batería, utilizá el práctico cable USB dos en uno. Conectalo para cargar o usalo para fijar el parlante a una bolsa y facilitar su transporte.
Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Només lo bo
29/04/2020
España
Comprador verificado
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Ventajas
So. Disseny.
Contras
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Ventajas
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Contras
de moment res
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-07