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Descatalogado

Parlante portátil inalámbrico

BT6900P/00

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Ver todos los beneficios

La música nunca se detiene

  • 10 h de carga, 10 W

  • Bluetooth de largo alcance

  • Resistente al agua y al polvo

  • Opción de carga rápida

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

El cable USB también puede usarse como una correa

Recargar nunca fue más fácil. Cuando empieza a agotarse la batería, utilizá el práctico cable USB dos en uno. Conectalo para cargar o usalo para fijar el parlante a una bolsa y facilitar su transporte.

Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)

Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)

Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Comprador verificado

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Ventajas

So. Disseny.

Contras

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-03-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Ventajas

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Contras

de moment res

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-07

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