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CP0363
Peine-guía para barba para OneBlade
Este peine-guía para tu OneBlade te permite recortar y dar forma a la barba a tu gusto. Precisión garantizada para el estilo que tienes en mente.
QP2724/14
MG9540/15R1
MG9710/93R1
MG9530/15
QP1324/20
QP2834/31
QP2724/23
QP2834/23
QP1324/30
MG9540/15
Gris
Longitud del pelo: 2 mm
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.