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OneBladePeine-guía para barba de 2 mm

CP0363

Peine-guía para barba para OneBlade

Este peine-guía para tu OneBlade te permite recortar y dar forma a la barba a tu gusto. Precisión garantizada para el estilo que tienes en mente.

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Comprueba la compatibilidad a continuación

Peine-guía para barba para OneBlade

  • Gris

  • Longitud del pelo: 2 mm

Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

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