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Descatalogado

Altavoz coaxial para coche

CSP6911/00

Tu sala de conciertos móvil

Siente tu música con los altavoces estéreo para coche CSP6911 de Philips. Estos altavoces de 16 x 24 cm de 3 vías tienen una potencia máxima de 300 W y disponen de un cono de polipropileno ovalado con un tweeter de cúpula de PEI suave, para que puedas disfrutar de detalles intensos en la música con unos graves profundos.

Ver todos los beneficios

con estéreo de 3 vías para un sonido vivo

Tu sala de conciertos móvil

  • 6 x 9"

  • 3 vías

  • Potencia máxima de 300 W

Manejo de potencia de 50 W RMS

Cono de polipropileno ovalado para graves más profundos e intensos

Cono de polipropileno ovalado para graves más profundos e intensos

Tweeters de cúpula Soft PEI Dome para un sonido más cálido

Tweeters de cúpula Soft PEI Dome para un sonido más cálido

La polieterimida (PEI) es un material ideal para fabricar tweeters de cúpula debido a su liviandad, su gran elasticidad y estabilidad y su tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estos tweeters de cúpula de PEI pueden capturar hasta las notas musicales más altas para agregar textura y calidez a la música en toda la gama de tonos agudos. La forma de la cúpula expande el sonido para que puedas escuchar las notas altas desde cualquier asiento del auto.

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Opiniones

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