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Refrigeración más potente y silenciosa (1)
Disfruta de una potente refrigeración con un mínimo de ruido y consumo energético. Experimenta un flujo de aire refrescante que enfría toda la habitación, y crea un ambiente relajante infundiendo la brisa con tus aceites esenciales favoritos.
Potente flujo de aire de 2.370 m³/h
Funcionamiento ultrasilencioso
Bajo consumo de energía
Control remoto
Este ventilador sin aspas proporciona un potente flujo de aire de 2.370 m³/h para refrescar rápidamente todo tu espacio. Hace circular el aire fresco más lejos y más ampliamente (1), con velocidades de aire de hasta 8,1 m/s.
Disfruta de una refrigeración un 40% más silenciosa (1), con tan solo 24 dB (2). Con una salida de aire inspirada en la aerodinámica de las alas de avión, este ventilador es perfecto para dormir plácidamente, trabajar o relajarte por completo.
Elige entre 3 modos (Manual, Brisa natural, Sueño avanzado) y 5 niveles de velocidad para una refrigeración personalizada. Desde una suave brisa hasta un potente flujo de aire, disfruta de un confort sin esfuerzo durante todo el día.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
5.0
de 4
20
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
NoyanA
29/07/2026
Deutschland
Parte de la promoción
Ein optisch schicker, leiser und leistungsstarker Turmventilator mit praktischem Aromafach und Timer, bei dem lediglich die begrenzte Reichweite der Fernbedienung ein kleiner Minuspunkt ist.
Dieser Turm Ventilator gefällt mir sehr gut, optisch in Weiß sehr schick dazu ein angenehmer zugleich leiser Betrieb, im Nachtmodus. Es gibt insgesamt 5 leistungsstarks Stufen und eine kühlende gleichmäßige Luftleistung bietet. Ganz entspannt nutzbar mit der Fernbedienung bei den Nachfolgemodell sogar mit App steuerbar. Ich war so zufrieden und hab das mein Kumpel präsentiert, dass er sich das Nachfolgemodell in schwarz geholt hat, deshalb weiß ich das mit der Appfunktion und er hat sogar bis zu 12 Stufen. Über die Fernbedienung kann man auch einstellen, ob der Ventilator sich dreht oder in einer festen Position. Das Produkt war wirklich Mega gut verpackt, was auch den Transport super überstanden hatte. Aroma Liebhaber, die gerne abschalten zu einer Aroma Therapie werden jetzt die Möglichkeit haben Dank dem kleinen Faches verschiedene ätherische Öle zu nutzen, kühlender Luftstrom mit angenehmen Duft. Der Ventilator ist echt praktisch, schlicht schön und hat was drauf. Ein kleiner Kontrapunkt, dass die Fernbedienung in der Nutzung etwas eingeschränkter ist wegen der Entfernung.￼ aber man kann auch einen Timer einstellen.￼
Esta reseña se realizó para Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator
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LauraW
26/07/2026
Deutschland
Parte de la promoción
Ein Sommer essential, auf das ich nicht mehr verzichten möchte.
Ich weiß erlich gesagt nicht , wie ich die sommerhize ohne dieses Gerät überstanden hätte ☀️😅 Es sieht nicht nur wunderschön und modern aus, sondern ist auch unglaublich leise. Selbst auf höheren stufen hört man ihn kaum. Mit 5 Leistungsstufen sorgt er richtig angenehme Abkühlung. Perfekte Kombination aus Design und Funktion . Es hat auch Fernbedienung was alles noch einfacher macht . Es ist sehr leicht und kann man easy von Zimmer zu Zimmer tragen. Es was sehr einfach aufzubauen. Hat perfekte Größe für kleine Zimmer auch. Ein Sommer essential, auf das ich nicht mehr verzichten möchte.
Esta reseña se realizó para Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator
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MaryT
23/07/2026
Deutschland
Parte de la promoción
Top!Sehr zufrieden!
Ich bin wirklich begeistert von diesem Philips Turmventilator! Er sieht modern und hochwertig aus, nimmt kaum Platz weg und passt perfekt in jedes Zimmer. Die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und der leise Nachtmodus sind besonders praktisch, selbst beim Schlafen stört er überhaupt nicht. Die Oszillation sorgt dafür, dass die Luft angenehm im ganzen Raum verteilt wird, Gerade an heißen Sommertagen ist er für mich unverzichtbar geworden. Klare Empfehlung!
Esta reseña se realizó para Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator
Esta reseña se realizó para Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator
(1) frente al predecesor CX5535
(2) Probado en los ajustes de velocidad más bajos