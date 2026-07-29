Dieser Turm Ventilator gefällt mir sehr gut, optisch in Weiß sehr schick dazu ein angenehmer zugleich leiser Betrieb, im Nachtmodus. Es gibt insgesamt 5 leistungsstarks Stufen und eine kühlende gleichmäßige Luftleistung bietet. Ganz entspannt nutzbar mit der Fernbedienung bei den Nachfolgemodell sogar mit App steuerbar. Ich war so zufrieden und hab das mein Kumpel präsentiert, dass er sich das Nachfolgemodell in schwarz geholt hat, deshalb weiß ich das mit der Appfunktion und er hat sogar bis zu 12 Stufen. Über die Fernbedienung kann man auch einstellen, ob der Ventilator sich dreht oder in einer festen Position. Das Produkt war wirklich Mega gut verpackt, was auch den Transport super überstanden hatte. Aroma Liebhaber, die gerne abschalten zu einer Aroma Therapie werden jetzt die Möglichkeit haben Dank dem kleinen Faches verschiedene ätherische Öle zu nutzen, kühlender Luftstrom mit angenehmen Duft. Der Ventilator ist echt praktisch, schlicht schön und hat was drauf. Ein kleiner Kontrapunkt, dass die Fernbedienung in der Nutzung etwas eingeschränkter ist wegen der Entfernung.￼ aber man kann auch einen Timer einstellen.￼