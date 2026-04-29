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Disfruta de una potente refrigeración con un mínimo de ruido y consumo energético. Experimenta un flujo de aire refrescante que enfría toda la habitación, y crea un ambiente relajante infundiendo la brisa con tus aceites esenciales favoritos.
La rejilla frontal del ventilador Philips está sucia
Mi ventilador Philips desprende un olor extraño
Mi ventilador Philips hace demasiado ruido
No puedo encender/apagar el ventilador de torre Philips
El flujo de aire del ventilador de torre de Philips es débil
Mi ventilador Philips hace un ruido inusual al oscilar
El ventilador de torre de Philips se apaga de repente
La base de mi ventilador de torre de Philips se tambalea o vibra