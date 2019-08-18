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Descatalogado

sistema docking

DC570/12

4.7

| (11) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

Música del iPod a todo volumen y con un sonido excepcional

Este elegante Docking System DC570 de Philips llenará cualquier habitación con tus canciones de iPod favoritas. Con su elegante diseño que ocupa un espacio mínimo, este atractivo sistema proporciona un potente e increíble sonido Hi-Fi mediante el subwoofer integrado.

Ver todos los beneficios

con altavoz de torre

Música del iPod a todo volumen y con un sonido excepcional

Sonido Hi-Fi potente para llenar tu habitación

Sonido Hi-Fi potente para llenar tu habitación

Sistema 2.1 con un subwoofer integrado

Potencia de salida total de 100 W RMS

Potencia de salida total de 100 W RMS

RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 4

11

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

2
1

18/08/2019

España

España

Buen sonido y buen diseño

Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking

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Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking

07/11/2012

España

España

Increíble

Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

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07/06/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking

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