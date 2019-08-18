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Descatalogado
Música del iPod a todo volumen y con un sonido excepcional
Este elegante Docking System DC570 de Philips llenará cualquier habitación con tus canciones de iPod favoritas. Con su elegante diseño que ocupa un espacio mínimo, este atractivo sistema proporciona un potente e increíble sonido Hi-Fi mediante el subwoofer integrado.
RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
4.7
de 4
11
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Ushio
18/08/2019
España
Buen sonido y buen diseño
Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking
Sí, recomiendo este producto
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rubinha
07/11/2012
España
Increíble
Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.
Sí, recomiendo este producto
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zarataz
07/06/2011
España
Sí, recomiendo este producto
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