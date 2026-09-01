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Descatalogado

Microcadena clásica

DCM1130/12

Relájate con buena música

Conéctalo y obtén un sonido rico al colocar y cargar tu iPod/iPhone en esta microcadena de Philips. El refuerzo dinámico de graves encandilará tus oídos mientras que su elegante y compacto diseño mejorará cualquier espacio y fascinará tus sentidos.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

  • con conector de 30 patillas

  • para iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 10 W

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Práctico control remoto para una mayor comodidad

Práctico control remoto para una mayor comodidad

Gracias al práctico control remoto, puedes tener una mayor comodidad al alcance de tu mano, tan sólo tienes que sentarte y relajarte.

Potencia de salida total de 10 W RMS

Potencia de salida total de 10 W RMS

El sistema de música de Philips tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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