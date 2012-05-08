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Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Reproduce música y recarga tu iPhone/iPod con el sistema Hi-Fi con componentes de Philips. Los altavoces Premium con acabado negro brillante y la carcasa de aluminio añaden un toque de distinción, mientras que los tweeters de cúpula ofrecen un sonido nítido y natural.
base para iPod/iPhone
Tweeter de cúpula
100 W
El sistema tiene 100 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
Los tweeters de cúpula reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces. Con una mezcla armoniosa de sonido sin distorsiones y una amplia gama de calidades acústicas nítidas, ofrecen una excelente calidad vocal y unos tonos instrumentales puros, lo que equilibra el sonido general cuando se utilizan con una combinación de woofers.
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
4.7
de 4
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Logist
08/05/2012
Deutschland
Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern
Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM713 Component micro Hi-Fi system
Sí, recomiendo este producto
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joril
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM713 Chaîne Hi-Fi
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Guidra
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM713 Chaîne Hi-Fi
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