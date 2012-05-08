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Descatalogado

Sistema Hi-Fi con componentes

DCM713/12

4.7

| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Reproduce música y recarga tu iPhone/iPod con el sistema Hi-Fi con componentes de Philips. Los altavoces Premium con acabado negro brillante y la carcasa de aluminio añaden un toque de distinción, mientras que los tweeters de cúpula ofrecen un sonido nítido y natural.

Ver todos los beneficios

Disfruta de música de alta fidelidad

Obsesionados por el sonido

  • base para iPod/iPhone

  • Tweeter de cúpula

  • 100 W

Potencia de salida total de 100 W RMS

Potencia de salida total de 100 W RMS

El sistema tiene 100 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces. Con una mezcla armoniosa de sonido sin distorsiones y una amplia gama de calidades acústicas nítidas, ofrecen una excelente calidad vocal y unos tonos instrumentales puros, lo que equilibra el sonido general cuando se utilizan con una combinación de woofers.

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern

Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM713 Component micro Hi-Fi system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM713 Component micro Hi-Fi system

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM713 Chaîne Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM713 Chaîne Hi-Fi

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM713 Chaîne Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

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