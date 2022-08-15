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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
DLC5532C/00
Cable trenzado de USB-C a USB-C de alta calidad
Cable de alta calidad de 1 metro de largo para ofrecerte una mayor flexibilidad mientras cargas dispositivos con puerto USB-C
Sincronización y carga
1 m
Cable trenzado negro
Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps
Conector USB tipo C para carga a alta velocidad con los dispositivos compatibles tipo C más recientes
Opiniones