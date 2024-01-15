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DLC6541AB/00
Cable de USB-A a USB-C de alta calidad
Cable de alta calidad de 1 metro de largo para ofrecerte una mayor flexibilidad mientras cargas dispositivos con puerto Micro USB
Sincronización y carga
1 m
Negro
Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps
Diseño de cable envuelto en plástico para una mayor durabilidad y resistencia.
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