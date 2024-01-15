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        Cable de USB-A a USB-C

        DLC6541AB/00

        Cable de USB-A a USB-C de alta calidad

        Cable de alta calidad de 1 metro de largo para ofrecerte una mayor flexibilidad mientras cargas dispositivos con puerto Micro USB

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        Revestimiento de silicona

        Cable de USB-A a USB-C de alta calidad

        • Sincronización y carga

        • 1 m

        • Negro

        Compatible con la transferencia de datos USB 2.0

        Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps

        Diseño de cable flexible y duradero

        Diseño de cable envuelto en plástico para una mayor durabilidad y resistencia.

        Especificaciones técnicas

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        • Ofertas exclusivas para socios.
        • Acceso anticipado a las rebajas
        • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.