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Cargador de pared

DLP2682CW/00

Cargador de pared con 2 puertos USB-C y 1 USB-A

Carga tu portátil y los dispositivos más recientes con el puerto USB-C. Admite módulos de carga PD3.0 y QC 4+ para minimizar el tiempo de carga. El puerto USB-A te permite cargar el resto de tus dispositivos de forma simultánea. Disponible con conectores desmontables para Europa, Reino Unido y Australia.

Ver todos los beneficios

65 W con QC 4+ y PD3.0

Cargador de pared con 2 puertos USB-C y 1 USB-A

  • Puertos de carga USB A y USB-C

  • Suministro de energía

  • QC 4+

  • Fuente de alimentación programable

Puerto USB-C compatible con suministro de energía

USB-C es el estándar de conector de carga más reciente adoptado en dispositivos móviles, como teléfonos móviles, cámaras y tabletas. PD (del inglés Power Delivery: suministro de energía) es el estándar USB de suministro de energía para una carga más rápida y de mayor potencia.

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Cargador de pared con tecnología GaN

Los cargadores de pared con tecnología GaN (nitruro de galio) utilizan menos componentes eléctricos y ofrecen un mejor rendimiento térmico. Los cargadores compactos pueden proporcionar más energía con tiempos de carga más cortos. El aumento de potencia permite suministrar energía a los portátiles modernos con conexión USB-C.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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