Cargador de pared con 2 puertos USB-C y 1 USB-A

Carga tu portátil y los dispositivos más recientes con el puerto USB-C. Admite módulos de carga PD3.0 y QC 4+ para minimizar el tiempo de carga. El puerto USB-A te permite cargar el resto de tus dispositivos de forma simultánea. Disponible con conectores desmontables para Europa, Reino Unido y Australia.