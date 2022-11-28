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DLP2682CW/00
Cargador de pared con 2 puertos USB-C y 1 USB-A
Carga tu portátil y los dispositivos más recientes con el puerto USB-C. Admite módulos de carga PD3.0 y QC 4+ para minimizar el tiempo de carga. El puerto USB-A te permite cargar el resto de tus dispositivos de forma simultánea. Disponible con conectores desmontables para Europa, Reino Unido y Australia.
Puertos de carga USB A y USB-C
Suministro de energía
QC 4+
Fuente de alimentación programable
USB-C es el estándar de conector de carga más reciente adoptado en dispositivos móviles, como teléfonos móviles, cámaras y tabletas. PD (del inglés Power Delivery: suministro de energía) es el estándar USB de suministro de energía para una carga más rápida y de mayor potencia.
Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente
Los cargadores de pared con tecnología GaN (nitruro de galio) utilizan menos componentes eléctricos y ofrecen un mejor rendimiento térmico. Los cargadores compactos pueden proporcionar más energía con tiempos de carga más cortos. El aumento de potencia permite suministrar energía a los portátiles modernos con conexión USB-C.
Opiniones