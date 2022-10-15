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Descatalogado

Cargador USB

DLP7719N/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Batería portátil fina y potente

Entrada Micro y tipo C, doble salida USB-A y USB-C.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Batería portátil fina y potente

  • 10 000 mAh

  • USB doble

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

15/10/2022

Norge

Norge

HELT TOPP

Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.

Ventajas

Hendig

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DLP7719N USB-strømbank

Fecha de uso 2022-04-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DLP7719N USB-strømbank

Fecha de uso 2022-04-15

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