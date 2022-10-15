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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Batería portátil fina y potente
Entrada Micro y tipo C, doble salida USB-A y USB-C.
10 000 mAh
USB doble
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.
2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Ventajas
Hendig
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DLP7719N USB-strømbank
Fecha de uso 2022-04-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DLP7719N USB-strømbank
Fecha de uso 2022-04-15