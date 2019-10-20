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Descatalogado

Batería portátil USB

DLP8718NC/00

Cargador portátil delgado y potente

Una gran capacidad de 10.000 mAh con una pantalla LED que indica el nivel de la batería. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Este es el compañero de viaje ideal, ya que proporciona energía a todos los dispositivos móviles.

Ver todos los beneficios

Con un cable tipo C integrado.

Cargador portátil delgado y potente

  • 10.000 mAh

  • Blanco

  • Puerto de carga USB A y tipo C

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Funciona con dispositivos USB

Esta unidad universal cuenta con una conexión USB que se puede utilizar con dispositivos USB a través del cable USB que se incluye con ellos (también se puede comprar por separado).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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