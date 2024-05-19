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Descatalogado
DS1200/12
Sonido que se adapta a tu hogar
Este elegante altavoz base Fidelio DS1200/12 de Philips da vida a tus mañanas con música deliciosa. Perfecto para colocarlo junto a la cama, te informa de la hora, te despierta, funciona como luz nocturna y carga hasta dos iPods, iPhones o iPads a la vez.
para iPod/iPhone/iPad
Pantalla de reloj
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, mejorar la respuesta de graves y ofrecer una calidad de sonido pura y equilibrada.
3.4
de 4
58
Reseñas
Antonio he
19/05/2024
España
Problema de conexión con iPhone 4
Tengo problemas, no me ve la hora cuando conecto el iPhone al despertador. Me podéis ayudar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1200 altavoz base
Fecha de uso 2022-05-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1200 altavoz base
Fecha de uso 2022-05-19
Estevitiviti
15/05/2012
España
Elegante y de buen sonido
Aparato de diseño elegante y buen sonido. Facil de usar donde lo único que se puede criticar es su mejora le aplicación para Apple.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1200 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1200 altavoz base
jpmoynihan
05/06/2011
United Kingdom
good ipod deck
good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1200 docking speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1200 docking speaker