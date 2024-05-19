ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso

Descatalogado

altavoz base

DS1200/12

3.4

| (58) Reseñas

Sonido que se adapta a tu hogar

Este elegante altavoz base Fidelio DS1200/12 de Philips da vida a tus mañanas con música deliciosa. Perfecto para colocarlo junto a la cama, te informa de la hora, te despierta, funciona como luz nocturna y carga hasta dos iPods, iPhones o iPads a la vez.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • para iPod/iPhone/iPad

  • Pantalla de reloj

Sonido omnidireccional para llenar tu habitación de música

Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, mejorar la respuesta de graves y ofrecer una calidad de sonido pura y equilibrada.

Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

58

Reseñas

19/05/2024

España

España

Problema de conexión con iPhone 4

Tengo problemas, no me ve la hora cuando conecto el iPhone al despertador. Me podéis ayudar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1200 altavoz base

Fecha de uso 2022-05-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1200 altavoz base

Fecha de uso 2022-05-19

15/05/2012

España

España

Elegante y de buen sonido

Aparato de diseño elegante y buen sonido. Facil de usar donde lo único que se puede criticar es su mejora le aplicación para Apple.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1200 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1200 altavoz base

05/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

good ipod deck

good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1200 docking speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1200 docking speaker

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.