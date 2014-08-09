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Descatalogado

Altavoz base con Bluetooth®

DS3480/12

4.6

| (11) Reseñas | 91% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar, inalámbricamente

Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning. El altavoz base DS3480 ofrece un sonido de claridad cristalina mientras carga. Con la transmisión a través de Bluetooth y la batería recargable, puedes disfrutar de la música en cualquier parte, de forma inalámbrica.

Ver todos los beneficios

Sonido que se adapta a tu hogar, inalámbricamente

  • Conector Lightning

  • para iPod/iPhone

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth

Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Sonido envolvente dinámico

Con un avanzado algoritmo de procesamiento del sonido digital, dos controladores de altavoz activos y puerto de graves, este altavoz base llena la habitación de un sonido claro y natural y unos graves potentes y profundos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 4

11

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

2
1

09/08/2014

España

España

Excelente producto, muy versátil por el bluetooth

Me gusta mucho como suena, tanto en volumen como en calidad de sonido, lo utilizo muy menudo, tanto para cargar el móvil como para reproducir el sonido de mi portátil sin cables (con el bluetooth)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3480 Altavoz base con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3480 Altavoz base con Bluetooth®

30/08/2015

België

België

Excellent appareil!

Ne l'ayant que depuis 12 heures, je peux déjà faire une très bonne première impression iPhone et iPod reconnu immédiatement, simplicité pour écouter la radio internet; je trouve dommage que la musique ne se fait pas directement via l'app comme le home studio mais via le centre de contrôle de l'iPhone. Le minuteur est très bien fait, le réglage de luminosité est très bien fait et réglable à souhait! La qualité sonore quant à elle, est de très bonne qualité et as un excellent rendu, les basses et les aigus sont bien équilibrés après avoir testé avec les deux genres musicaux que j'utilise, c-a-d, jazz et classique. L'app clockstudio quant à elle, est simple et peut être trop simple, si je peux m'endormir aisément, je ne sais pas si je peux me réveiller avec, pas de réglages equaliseur si on voudrait effectuer des changements, cela doit se faire via les réglage de l'iPhone et comme dit plus haut, la musique de l'appareil doit se faire via le centre de contrôle et pas via l'app donc en bref, si clockstudio ressemblait a home studio cela serait parfait!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®

24/07/2014

Italia

Italia

eccellente prodotto e suono fantastico

ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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