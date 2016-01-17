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Descatalogado
Sonido que se adapta a tu hogar
Libérate de los cables con la transmisión inalámbrica Bluetooth y disfruta al máximo de tu experiencia con la música, los juegos y los vídeos con este altavoz base DS3500/12 de Philips. Conecta tu iPod/iPhone/iPad con el ordenador por medio de USB. Enchúfalo a la corriente o utiliza las pilas.
para iPod/iPhone/iPad
Alimentación por CA o batería
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.
4.0
de 4
27
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
PRoman23
17/01/2016
España
Altavoces excelentes y versatiles
Es un todo en uno: altavoz de sonido excelente, cargador de iPhone e iPod, transmisor bluetooth, etc. Potencia suficiente y diseño y acabados muy cuidados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3500 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3500 Altavoz base con Bluetooth®
Francis
23/10/2011
España
Genial con Bluetooth
Lo puedes conectar con el dock pero yo conecto el IPad a través del bluetooth y con pilas y va genial. La calidad de sonido esta bien, con buenos bajos, y la potencia aceptable (10 watios).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3500 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3500 Altavoz base con Bluetooth®
Brooksy
09/04/2013
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent Product
First class product. Very impressed with the sound. Easy to use and well worth the money.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3500 docking speaker with Bluetooth®