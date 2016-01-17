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Descatalogado

Altavoz base con Bluetooth®

DS3500/12

4

| (27) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar

Libérate de los cables con la transmisión inalámbrica Bluetooth y disfruta al máximo de tu experiencia con la música, los juegos y los vídeos con este altavoz base DS3500/12 de Philips. Conecta tu iPod/iPhone/iPad con el ordenador por medio de USB. Enchúfalo a la corriente o utiliza las pilas.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • para iPod/iPhone/iPad

  • Alimentación por CA o batería

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier nivel de volumen

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier nivel de volumen

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Funciona con batería o alimentación de CA para que disfrutes de tu música vayas donde vayas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

27

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

17/01/2016

España

España

Altavoces excelentes y versatiles

Es un todo en uno: altavoz de sonido excelente, cargador de iPhone e iPod, transmisor bluetooth, etc. Potencia suficiente y diseño y acabados muy cuidados.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3500 Altavoz base con Bluetooth®

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23/10/2011

España

España

Genial con Bluetooth

Lo puedes conectar con el dock pero yo conecto el IPad a través del bluetooth y con pilas y va genial. La calidad de sonido esta bien, con buenos bajos, y la potencia aceptable (10 watios).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3500 Altavoz base con Bluetooth®

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09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent Product

First class product. Very impressed with the sound. Easy to use and well worth the money.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3500 docking speaker with Bluetooth®

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