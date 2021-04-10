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HRK00XM
Ve con claridad, conduce más seguro
En comparación con otros kits que requieren herramientas eléctricas, nuestra avanzada tecnología ofrece unos resultados excelentes con el mínimo esfuerzo y es fácil de utilizar. En cuatro sencillos pasos, los consumidores pueden obtener resultados profesionales sin necesidad de herramientas eléctricas.
Con protección UV
Este kit te proporciona todo lo necesario para restaurar dos faros delanteros de coche: - 1 botella de pretratamiento a base de agua (29,5 ml) - 1 botella de limpiador/pulidor (29,5 ml) 1 botella de restaurador/conservador del brillo (29,5 ml) - 1 hoja de papel de lija de 600 (grueso) - 1 hoja de papel de lija de 1500 (medio) - 1 hoja de papel de lija de 2000 (fino) - 10 toallitas de papel - 1 par de guantes (talla única)
3.5
de 4
11
Reseñas
Janeski
10/04/2021
Suomi
Toimii!
Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.
Ventajas
Tehokas ja sisälsi hyvät välineet
Contras
Hieman epäselvät ohjeet
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Fecha de uso 2021-03-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Fecha de uso 2021-03-10
Alain9559
14/03/2017
France
Facile d utilisation
Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Tokui
20/11/2016
Italia
Ottimo
Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari