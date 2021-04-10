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Restoration KitKit de restauración de faros delanteros

HRK00XM

3.5

| (11) Reseñas

Ve con claridad, conduce más seguro

En comparación con otros kits que requieren herramientas eléctricas, nuestra avanzada tecnología ofrece unos resultados excelentes con el mínimo esfuerzo y es fácil de utilizar. En cuatro sencillos pasos, los consumidores pueden obtener resultados profesionales sin necesidad de herramientas eléctricas.

Ver todos los beneficios

Con protección UV

Ve con claridad, conduce más seguro

  • Con protección UV

Limpia ambos faros delanteros

Este kit te proporciona todo lo necesario para restaurar dos faros delanteros de coche: - 1 botella de pretratamiento a base de agua (29,5 ml) - 1 botella de limpiador/pulidor (29,5 ml) 1 botella de restaurador/conservador del brillo (29,5 ml) - 1 hoja de papel de lija de 600 (grueso) - 1 hoja de papel de lija de 1500 (medio) - 1 hoja de papel de lija de 2000 (fino) - 10 toallitas de papel - 1 par de guantes (talla única)

De alta calidad y rentabilidad

De alta calidad y rentabilidad

Sin necesidad de herramientas eléctricas

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.5

de 4

11

Reseñas

3

10/04/2021

Suomi

Suomi

Toimii!

Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.

Ventajas

Tehokas ja sisälsi hyvät välineet

Contras

Hieman epäselvät ohjeet

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Fecha de uso 2021-03-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Fecha de uso 2021-03-10

14/03/2017

France

France

Facile d utilisation

Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

20/11/2016

Italia

Italia

Ottimo

Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

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