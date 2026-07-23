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HS740 Blade RefillCabezales de repuesto para afeitadoras eléctricas

HS740/15

4.6

| (376) Reseñas | 95% ha recomendado este producto

Afeitado apurado y suave con la piel

Los cabezales de repuesto de la afeitadora Head Shaver Pro cuentan con 36 cuchillas autoafilables ComfortCut fabricadas en acero sueco. Sustitúyelas cada 6 meses para devolverle a tu afeitadora el 100 % de su rendimiento (los cabezales HS740 son aptos para las afeitadoras HS5980, HS7980 y HS9980).

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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

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Head Shaver Pro 9000 Series

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HS9980/15

De la marca de afeitado eléctrico n.º 1 del mundo*

Afeitado apurado y suave con la piel

  • Producto auténtico de Philips

  • Compatibles con los modelos HS5980, HS7980 y HS9980

  • Cuchillas ComfortCut

  • Sistema de afeitado anticorrosión

De la marca de afeitado eléctrico n.º 1 del mundo*

De la marca de afeitado eléctrico n.º 1 del mundo*

La Philips Head Shaver Pro se ha diseñado para garantizar un afeitado apurado y suave para la piel. Es la herramienta perfecta para quienes buscan un aspecto definido para sentirse seguros y expresarse.

Afeitado suave y delicado con las cuchillas ComfortCut

Afeitado suave y delicado con las cuchillas ComfortCut

Consigue un afeitado apurado y cómodo con esta afeitadora de Philips. Las 36 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada pelo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Fabricadas en acero sueco de calidad quirúrgica

Fabricadas en acero sueco de calidad quirúrgica

Las cuchillas de la Philips Head Shaver Pro están fabricadas en acero sueco de calidad quirúrgica, resistente a la corrosión y suave con la piel

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

376

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

23/07/2026

España

España

Comprador verificado

Me gusta y estoy muy contento con la compra

Me gusta es cómoda de manejar y se adapta muy bien a la cabeza la batería dura bastante , es rápida a la hora de afeitarse y casi de dos pasadas tienes la cabeza lista

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento

Fecha de uso 2026-05-15

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento

Fecha de uso 2026-05-15

14/06/2026

España

España

Comprador verificado

Es cómodo de manejar y rasura muy bien, apurando la cabeza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento

Fecha de uso 2026-05-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento

Fecha de uso 2026-05-17

15/04/2026

España

España

Comprador verificado

Deja una imagen limpia y homogénea

La utilizo todos los días con mis clientes en mi centro de Micropigmentación capilar The LeveL Capilar en Madrid. Funciona fenomenal y el resultado siempre es fantástico, con cabella gruesos y más finos. Además es muy delicada con el cuero cabelludo. Ni una herida

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Afeitadora Essential con cuchillas ComfortCut

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Afeitadora Essential con cuchillas ComfortCut

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.