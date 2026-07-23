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  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel
  • Afeitado apurado y suave con la piel

Head Shaver Pro 5000 SeriesAfeitadora Essential con cuchillas ComfortCut

HS5980/15

4.6
| (305) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Afeitado apurado y suave con la piel
La afeitadora Philips Head Shaver Pro serie 5000 se ha diseñado para lograr un afeitado apurado y suave con la piel: el avanzado cabezal flexible de 360° se adapta a la forma de la cabeza, mientras que las cuchillas ComfortCut garantizan un corte apurado y uniforme en cualquier dirección.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

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Este producto

Head Shaver Pro 5000 Series Afeitadora Essential con cuchillas ComfortCut

Head Shaver Pro 5000 Series
Afeitadora Essential con cuchillas ComfortCut

59,99 €

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    Cabezales de repuesto para afeitadoras eléctricas

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59,99 €

59,99 €

De la marca de afeitado eléctrico n.º 1 del mundo

Afeitado apurado y suave con la piel

  • Cabezal flexible 360°

  • Cuchillas ComfortCut

  • Sensor PowerAdapt

  • Diseño ergonómico

De la marca de afeitado eléctrico n.º 1 del mundo*

De la marca de afeitado eléctrico n.º 1 del mundo*

La Philips Head Shaver Pro serie 5000 se ha diseñado para garantizar un afeitado apurado y suave para la piel. Es la herramienta perfecta para quienes buscan un aspecto definido para sentirse seguros y expresarse.

Corta el pelo en cualquier dirección con el cabezal basculante en 360°

Corta el pelo en cualquier dirección con el cabezal basculante en 360°

La unidad totalmente flexible gira 360° para seguir los contornos de la cabeza y conseguir el mejor contacto con la piel, incluso en zonas difíciles. Esto evita la presión excesiva que puede causar molestias e irritación.

Afeitado suave y delicado con las cuchillas ComfortCut

Afeitado suave y delicado con las cuchillas ComfortCut

Consigue un afeitado apurado y cómodo con esta afeitadora de Philips. Las 36 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada pelo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

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Opiniones

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4.6

de 4

305

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

23/07/2026

España

España

Comprador verificado

Me gusta y estoy muy contento con la compra

Me gusta es cómoda de manejar y se adapta muy bien a la cabeza la batería dura bastante , es rápida a la hora de afeitarse y casi de dos pasadas tienes la cabeza lista

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento

Date of Use 2026-05-15

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento

Date of Use 2026-05-15

14/06/2026

España

España

Comprador verificado

Es cómodo de manejar y rasura muy bien, apurando la cabeza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento

Date of Use 2026-05-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento

Date of Use 2026-05-17

15/04/2026

España

España

Comprador verificado

Deja una imagen limpia y homogénea

La utilizo todos los días con mis clientes en mi centro de Micropigmentación capilar The LeveL Capilar en Madrid. Funciona fenomenal y el resultado siempre es fantástico, con cabella gruesos y más finos. Además es muy delicada con el cuero cabelludo. Ni una herida

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Afeitadora Essential con cuchillas ComfortCut

Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Afeitadora Essential con cuchillas ComfortCut

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.

  2. 2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra