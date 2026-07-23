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Este producto
Head Shaver Pro 5000 Series
Afeitadora Essential con cuchillas ComfortCut
59,99 €
HS740 Blade Refill
Cabezales de repuesto para afeitadoras eléctricas
34,99 €
59,99 €
59,99 €
Cabezal flexible 360°
Cuchillas ComfortCut
Sensor PowerAdapt
Diseño ergonómico
La Philips Head Shaver Pro serie 5000 se ha diseñado para garantizar un afeitado apurado y suave para la piel. Es la herramienta perfecta para quienes buscan un aspecto definido para sentirse seguros y expresarse.
La unidad totalmente flexible gira 360° para seguir los contornos de la cabeza y conseguir el mejor contacto con la piel, incluso en zonas difíciles. Esto evita la presión excesiva que puede causar molestias e irritación.
Consigue un afeitado apurado y cómodo con esta afeitadora de Philips. Las 36 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada pelo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Nuevo
4.6
de 4
305
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
pelota
23/07/2026
España
Comprador verificado
Me gusta y estoy muy contento con la compra
Me gusta es cómoda de manejar y se adapta muy bien a la cabeza la batería dura bastante , es rápida a la hora de afeitarse y casi de dos pasadas tienes la cabeza lista
Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento
Date of Use 2026-05-15
Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento
Date of Use 2026-05-15
rafa61
14/06/2026
España
Comprador verificado
Es cómodo de manejar y rasura muy bien, apurando la cabeza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento
Date of Use 2026-05-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Afeitadora Advanced con 90 minutos de funcionamiento
Date of Use 2026-05-17
Level Capilar
15/04/2026
España
Comprador verificado
Deja una imagen limpia y homogénea
La utilizo todos los días con mis clientes en mi centro de Micropigmentación capilar The LeveL Capilar en Madrid. Funciona fenomenal y el resultado siempre es fantástico, con cabella gruesos y más finos. Además es muy delicada con el cuero cabelludo. Ni una herida
Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Afeitadora Essential con cuchillas ComfortCut
Esta reseña se realizó para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Afeitadora Essential con cuchillas ComfortCut
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra