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Cable USB

CP1788

Un cable USB para cargar el dispositivo

Un cable USB para cargar cómodamente el dispositivo a través de los puertos USB. Compatible únicamente con dispositivos cargados por USB,

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Productos compatibles
Shaver Series 8000

Shaver Series 8000
Afeitadora eléctrica Wet & Dry

S8830/54

Shaver series 5000X

Shaver series 5000X
Afeitadora eléctrica Wet & Dry

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Afeitadora eléctrica Wet & Dry

XP521/03

i9000 Prestige Ultra

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Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ Pro

XP9407/37

OneBlade 360

OneBlade 360
Cara

QP2725/65

OneBlade

OneBlade
con hoja original

QI1864/65

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Depiladora sin cable Wet & Dry

BRE708/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable Wet & Dry

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable Wet & Dry

BRE719/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable Wet & Dry

BRE728/00

Comprueba la compatibilidad a continuación

Un cable USB para cargar el dispositivo

  • Compatible solo con dispositivos cargados por USB

  • Negro

  • Longitud del cable: 92 cm

  • 2 patillas

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De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

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