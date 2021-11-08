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CP1788
Un cable USB para cargar el dispositivo
Un cable USB para cargar cómodamente el dispositivo a través de los puertos USB. Compatible únicamente con dispositivos cargados por USB,
S8830/54
XP502/03
XP521/03
XP9407/37
QP2725/65
QI1864/65
BRE708/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
Compatible solo con dispositivos cargados por USB
Negro
Longitud del cable: 92 cm
2 patillas
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.