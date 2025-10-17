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BRE728/00
Descubre la suavidad con un cuidado corporal delicado y versátil.
Nuestra depiladora más eficiente para conseguir la piel más suave: presentamos la primera depiladora del mundo con ProGuide con visibilidad de 360 ° para lograr resultados suaves y eficientes. Más que una depiladora, es tu kit todo en uno para el cuidado del cuerpo y la depilación.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Depiladora sin cable Wet & Dry
total
recurring payment
Libérate de la rutina de depilación: ya no tendrás que esperar a que el pelo crezca, pues elimina vellos 3 veces más cortos que la cera.
La primera depiladora del mundo con ProGuide con visibilidad de 360 ° para lograr resultados suaves y eficientes. ProGuide emplea un ángulo depilación óptimo de 75° para brindarte los mejores resultados y mantener la piel tensa para mayor comodidad, mientras que la luz LED de 360° te ayuda a detectar y eliminar más vellos.
Resultados eficientes y rápidos con la tecnología de doble acción. Atrapa incluso el vello más corto con pinzas cerámicas. Atrapa y elimina el vello de hasta 0,5 mm. No hace falta hacer presión, basta con deslizar y la luz LED integrada garantiza que no se escape ni un vello en menos de 6 minutos en la parte inferior de ambas piernas.
Disfruta de tu momento de ducha y autocuidado en casa, desde la depilación hasta el cuidado integral del cuerpo.
Desde la ducha hasta el lavabo: depila en seco o en húmedo, a tu gusto y de forma cómoda. El agua caliente relaja la piel y hace el tratamiento más cómodo. El mango con patrones antideslizantes mejora el agarre en la ducha.
Exfolia cuidadosamente para suavizar la piel y ayudar a evitar el vello subcutáneo, con menos esfuerzo que la exfoliación manual por sí sola.
La lima de pedicura giratoria te proporciona suavidad desde el talón hasta la punta de los dedos en solo 5 minutos.
Energía durante 60 minutos con una sola carga, sin interrupciones, sin molestos cables. Llega a todas partes sin esfuerzo. El nuevo diseño incluye un acabado mate y patrones antideslizantes para mejorar el agarre en la ducha.
Una compra única que dura años.
Completa tu rutina de depilación para zonas sensibles con el cabezal de afeitado y el peine-guía adicionales, evitando los rasguños y cortes.
Recorta y da forma con confianza: personaliza tu rutina para la zona del bikini con el cabezal de corte y el peine-guía incluidos.
Accesorios
Potencia
Especificaciones técnicas
Características:
Fácil de usar
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