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CP0634
Recambio de lámina de cabezal de afeitado
Esta lámina de afeitado es la barrera protectora entre la piel y las unidades de corte de la afeitadora. Para un afeitado apurado y seguro y una piel suave y sedosa.
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRL138/00
BRL149/00
BRL159/00
BRL127/00
BRL129/00
BRL128/00
BRL176/00
LadyShave
Satinelle
SatinShave
LadyShaver serie 6000, 8000
Blanco
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.