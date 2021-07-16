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SatinShave AdvancedLámina de afeitado

CP0634

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| (1) Reseña

Recambio de lámina de cabezal de afeitado

Esta lámina de afeitado es la barrera protectora entre la piel y las unidades de corte de la afeitadora. Para un afeitado apurado y seguro y una piel suave y sedosa.

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Productos compatibles

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable Wet & Dry

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable Wet & Dry

BRE719/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable Wet & Dry

BRE728/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Afeitadora sin cable Wet & Dry

BRL138/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Afeitadora sin cable Wet & Dry

BRL149/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Afeitadora sin cable Wet & Dry

BRL159/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Afeitadora sin cable Wet & Dry

BRL127/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Afeitadora sin cable Wet & Dry

BRL129/00

6000 Series

6000 Series
Afeitadora corporal

BRL128/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Afeitadora sin cable con uso en seco y en húmedo

BRL176/00

Comprueba la compatibilidad a continuación

Recambio de lámina de cabezal de afeitado

  • LadyShave

  • Satinelle

  • SatinShave

  • LadyShaver serie 6000, 8000

  • Blanco

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Especificaciones técnicas

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