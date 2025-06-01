Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
BRL129/00
Afeitado apurado. Incluso en las zonas más difíciles.
Nuestra afeitadora femenina más sofisticada con cabezal flexible y luz LED. Dermatológicamente probada. Diseñada para ofrecer suavidad, se desliza perfectamente por las curvas para lograr un afeitado apurado. Porque te mereces lo mejor.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Afeitadora sin cable Wet & Dry
total
recurring payment
Sistema de 3 cuchillas con un cabezal flexible para obtener un afeitado suave y apurado que evita rasguños y cortes. Consta de puntas de recortador de doble cara que cortan previamente todo el vello. La lámina de afeitado con aberturas en forma de diamante está diseñada para afeitar el vello cortado previamente de una sola pasada.
Presentamos nuestra primera afeitadora femenina Philips con un cabezal de afeitado flexible diseñado para tus curvas.*** El cabezal flexible se desliza a la perfección por las curvas para ofrecer un afeitado apurado y preciso. ¿Te cuesta depilar algunas zonas? No hay problema. Se mueve con los contornos del cuerpo y la luz LED ayuda a detectar cada pelo. Personaliza el afeitado con las dos posiciones de velocidad para tener un mayor control sobre la velocidad y la intensidad de la depilación.
Porque tu piel merece un tratamiento especial. La nueva afeitadora femenina con luz LED integrada atrapa cada pelo.
Despídete de las quemaduras y el enrojecimiento causados por la afeitadora: el 80 % de las mujeres notó que su piel estaba suave y sin irritación después de su uso.** Dermatológicamente probada en pieles sensibles.
Se adapta perfectamente a tu rutina, tanto si estás en la ducha como fuera de casa. En seco o en húmedo: la elección es tuya.
Diseñada para la forma en que la crece el pelo. Aféitate en ambas direcciones: hacia arriba. Hacia abajo. Listo. Sin cables que te frenen: llega sin esfuerzo a todos los lugares, desde las axilas y las piernas hasta los dedos de los pies. Disfruta de hasta 100 minutos de autonomía con una sola carga. Sin interrupciones.
Cuando la tecnología se une al cuidado: para conseguir una piel tan agradable al tacto como atractiva. Diseñada para ofrecer suavidad y cuidado, porque mereces una experiencia más que ordinaria.
Piezas de plástico fabricadas con >un 55 % de plástico reciclado, embalaje de papel y sin adaptador incluido en la caja. Una compra que dura años.**** Una lámina de afeitado ofrece un año entero de afeitado sin esfuerzo.
Accesorios
Potencia
Especificaciones técnicas
Características:
Servicios
Fácil de usar
Rendimiento
Diseño
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.