bombillas LED

No, no es obligatorio utilizar CANBus, ya que no es necesario en todos los casos. Solo se recomienda si el vehículo está equipado con un sistema de detección de fallos de las lámparas. En ese caso, es posible que se muestre una señal de advertencia superflua en el salpicadero después de actualizar a LED. Para evitar este error, tendrías que instalar el adaptador CANBUS. Si se te presenta un problema de parpadeo, podría ser necesario un bus CAN de reparación de luces para eliminar el problema de parpadeo.