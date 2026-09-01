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LUM11023X2/10
11023X2
LUM11023X2
Ajuste preciso e instalación sencilla
Para instalar lámparas para luces principales LED de forma segura en tu vehículo, puede que necesites adaptadores específicos del modelo. Los anillos adaptadores de Philips garantizan que nuestras bombillas LED H7 queden bien fijadas en los vehículos que las necesitan.
Anillos adaptadores tipo L
Paquete de: 2 anillos adaptadores
Para LED HL [≈H7], H7
Se aplica a vehículos de 24 V
Las lámparas LED* HL [H7], H7 de Philips son adecuadas para la mayoría de los modelos de vehículo, pero algunos pueden requerir anillos adaptadores para garantizar una instalación segura. Para saber si necesitas anillos adaptadores adicionales para actualizar las luces principales de tu camión a un modelo LED, consulta nuestras listas de compatibilidad de Philips**.
Los anillos adaptadores LED de Philips son fáciles de instalar y garantizan un ajuste perfecto y una fijación segura de las lámparas LED H7 a las luces principales del vehículo cuando sea necesario. Para saber más sobre la instalación de nuestros anillos adaptadores, consulta el manual de usuario en la página de asistencia de Philips***.
Los anillos adaptadores LED de Philips están fabricados con materiales duraderos y pueden soportar las tensiones físicas y térmicas del uso en automoción. Se han probado bajo las condiciones más exigentes para que puedas disfrutar del rendimiento exclusivo de nuestras lámparas LED* HL [H7] H7 de Philips durante años.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Disponible en philips.com/LEDcompatibility-check. Ten en cuenta que la aprobación para carretera de la serie Philips Ultinon Pro6000 solo es válida si se instala con los accesorios originales de Philips, si es necesario. Más información en Philips.com/roadlegalLED
Visita Philips.com/AutomotiveSupport para obtener información