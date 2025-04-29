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18952X2
Solución 3 en 1
Disfruta de una solución 3 en 1* para las advertencias del salpicadero y los problemas de iluminación de las lámparas LED de Philips con los adaptadores CANbus de Philips, que garantizan un rendimiento fiable y duradero de las lámparas LED en condiciones de conducción reales.
Para LED [≈H7] retrofit
Evite errores de señalización y luz
Instalación sencilla
Diseño impermeable
A veces, al instalar lámparas LED retrofit, el sistema de seguridad del coche interpreta el menor consumo de energía del LED como un fallo de las lámparas. Esto mostrará una señal de error en el salpicadero aunque las lámparas LED funcionen a la perfección. Para evitar este inconveniente, se recomienda utilizar un adaptador CANbus de Philips. El adaptador CANbus de Philips para lámparas LED HL [H7] de Philips se conecta al sistema de seguridad integrado en el coche para eliminar falsos mensajes de error del salpicadero. Los conductores pueden disfrutar de sus lámparas LED de Philips con tranquilidad.
En ocasiones, el menor consumo de energía de las lámparas LED puede crear problemas de variación de corriente, lo que provoca una reducción del rendimiento de las lámparas para luces principales LED. Con una función inteligente 3 en 1, nuestro adaptador CANbus de Philips incorpora una función de condensador adicional que evita los problemas de parpadeo y atenuación de la luz. Disfrute de lo mejor de tus lámparas LED retrofit de Philips con la última generación de adaptadores CANbus de Philips.
Cada modelo de vehículo es diferente; la mayoría no requiere un adaptador CANbus de Philips para la adaptación de luces LED. Para saber si es necesario un adaptador CANbus de Philips para su modelo de vehículo, visite nuestro sitio web de Philips y consulte nuestra lista de compatibilidad más reciente a través de Internet**.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
2.4
de 4
5
Reseñas
29/04/2025
España
Comprador verificado
Excelente
Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)
Ventajas
Sin incidencias
Contras
Debería estar "Pack completo"
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Fecha de uso 2024-10-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Fecha de uso 2024-10-29
Jesustr
23/02/2026
Deutschland
Comprador verificado
Technisch top, Punktabzug für Onlineportal
technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht
Ventajas
Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Fecha de uso 2026-01-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Fecha de uso 2026-01-23
hjardys
23/05/2024
Danmark
Comprador verificado
Ikke for god en start
På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer
Ventajas
Hvis det virker ja
Contras
Når det ikke virker
Esta reseña se realizó para Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Fecha de uso 2024-04-23
Esta reseña se realizó para Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Fecha de uso 2024-04-23
Evite advertencias falsas en el salpicadero, y evite problemas de parpadeo y atenuación de la luz
Probamos continuamente nuestras lámparas y accesorios con más modelos de vehículos, y actualizamos nuestra lista de compatibilidad con regularidad. Si el modelo de su vehículo no aparece en la lista, aún no se ha probado. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Visite Philips.com/AutomotiveSupport para obtener información
3 años de garantía (2 años de garantía estándar y 1 año de garantía ampliada). Visite philips.com/auto-warranty para contratar una garantía ampliada