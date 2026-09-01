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Solución 3 en 1
Disfruta de una solución 3 en 1* para las advertencias del salpicadero y los problemas de iluminación de las lámparas LED de Philips con los adaptadores CANbus de Philips, que garantizan un rendimiento fiable y duradero de las lámparas LED en condiciones de conducción reales.
Para LED [≈HIR2/HB3/4] retrofit
Evite errores de señal y luz
Instalación sencilla
Diseño impermeable
A veces, al instalar lámparas LED Retrofit, el sistema de seguridad del coche interpreta el menor consumo de energía del LED como un fallo de las lámparas. Esto mostrará una señal de error en el salpicadero aunque las lámparas LED funcionen a la perfección. Para evitar este inconveniente, se recomienda utilizar un adaptador CANbus de Philips. El adaptador CANbus de Philips para lámparas LED HL [HB3/HB4] y HL [HIR2] de Philips se conecta al sistema de seguridad integrado en el coche para eliminar falsos mensajes de error del salpicadero. Los conductores pueden disfrutar de sus lámparas LED de Philips con tranquilidad.
En ocasiones, el menor consumo de energía de las lámparas LED puede crear problemas de variación de corriente, lo que provoca una reducción del rendimiento de las lámparas para luces principales LED. Con una función inteligente 3 en 1, nuestro adaptador CANbus de Philips incorpora una función de condensador adicional que evita los problemas de parpadeo y atenuación de la luz. Disfrute de lo mejor de tus lámparas LED retrofit de Philips con la última generación de adaptadores CANbus de Philips.
Cada modelo de vehículo es diferente; la mayoría no requiere un adaptador CANbus de Philips para la adaptación de luces LED. Para saber si es necesario un adaptador CANbus de Philips para su modelo de vehículo, visite nuestro sitio web de Philips y consulte nuestra lista de compatibilidad más reciente a través de Internet**.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones
Evite advertencias falsas en el salpicadero, y evite problemas de parpadeo y atenuación de la luz
Probamos continuamente nuestras lámparas y accesorios con más modelos de vehículos, y actualizamos nuestra lista de compatibilidad con regularidad. Si el modelo de su vehículo no aparece en la lista, aún no se ha probado. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Visite Philips.com/AutomotiveSupport para obtener información
3 años de garantía (2 años de garantía estándar y 1 año de garantía ampliada). Visita philips.com/auto-warranty para contratar una garantía ampliada