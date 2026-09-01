Fácil de instalar

Los anillos adaptadores LED de Philips son fáciles de instalar y garantizan un ajuste perfecto y una fijación segura de las lámparas LED H7 a las luces principales del vehículo. Para saber más sobre la instalación de nuestros anillos adaptadores, consulta el manual de usuario en la página de asistencia de Philips***.