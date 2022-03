Accesorios para Airfryer

Para obtener los mejores resultados con la Airfryer, se deben utilizar solo productos adecuados para horno. Los aperitivos preparados para horno quedan dorados y crujientes al prepararlos en la Airfryer. Si en la Airfryer preparas aperitivos destinados a freidoras convencionales, normalmente no quedarán dorados y estarán menos crujientes.

Si utilizas aperitivos adecuados para horno y no quedan crujientes ni dorados, comprueba lo siguiente:

La cantidad de ingredientes:

Pon cantidades más pequeñas de ingredientes en la cesta. Cubre la parte inferior de la cesta con una sola capa. Las cantidades más pequeñas se fríen de forma más uniforme.

La temperatura ajustada:

La mayoría de aperitivos se deben preparar a 200 ºC, excepto los que contienen principalmente masa, que se deben freír con aire a 180 ºC.

El tiempo de preparación:

Si no has precalentado la Airfryer antes de colocar los aperitivos, no olvides añadir 3 minutos adicionales al tiempo de preparación cuando empieces a freír.

Nota: La mayoría de aperitivos requieren el tiempo de preparación indicado para horno para cocinarse completamente. Los tiempos de preparación en una freidora convencional son inferiores y con ellos no se cocinarán. La mayoría de aperitivos se cocinan en un tiempo de entre 6 y 10 minutos.

Consejo: Si las croquetas o los aperitivos se revientan al prepararlos en la Airfryer, aplica un tiempo de preparación menor.

Si los aperitivos siguen sin quedar crujientes y dorados, te recomendamos que te pongas en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en tu país.