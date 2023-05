Usar el agua apropiada ayudará a prolongar la vida útil de All-in-One serie 8500. Aquí te ofrecemos algunos consejos y trucos​



Está diseñado para usar agua del grifo. Sin embargo, si vives en una zona con agua dura, la cal se puede acumular rápidamente. En tal caso, prueba con agua destilada o desmineralizada (también se puede utilizar agua desmineralizada mezclada al 50 % con agua del grifo).



No utilices agua perfumada, agua de una secadora, vinagre, almidón, productos desincrustantes, productos que ayuden al planchando, agua tratada químicamente para eliminar la cal ni otros productos químicos. No solo no son seguras, sino que también pueden provocar fugas de agua, manchas marrones o daños en el todo en uno serie 8500.



En su lugar, para aromatizar la ropa, prueba lo siguiente:



Usa suavizante perfumado en el lavado

Usa aceites esenciales (aromas) durante el lavado

Pulveriza agua perfumada sobre la ropa después de planchar o vaporizar