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Accessories for LED upgradeAnillos adaptadores tipo R

LUM11025X2/10

11025X2

Ajuste preciso e instalación sencilla

Para instalar lámparas para luces principales LED de forma segura en tu vehículo, puede que necesites adaptadores específicos del modelo. Los anillos adaptadores de Philips garantizan que nuestras bombillas LED H7 queden bien fijadas en los vehículos que las necesitan.

Ver todos los beneficios

Instalación sencilla de HL [≈H7], H7-LED

Ajuste preciso e instalación sencilla

  • Anillos adaptadores tipo R

  • Paquete de: 2 anillos adaptadores

  • Para LED HL [≈H7], H7

  • Se aplica a vehículos de 24 V

Encuentra el anillo adaptador adecuado para tu vehículo

Las lámparas LED* HL [H7], H7 de Philips son adecuadas para la mayoría de los modelos de vehículo, pero algunos pueden requerir anillos adaptadores para garantizar una instalación segura. Para saber si necesitas anillos adaptadores adicionales para actualizar las luces principales de tu camión a un modelo LED, consulta nuestras listas de compatibilidad de Philips**.

Fácil de instalar

Los anillos adaptadores LED de Philips son fáciles de instalar y garantizan un ajuste perfecto y una fijación segura de las lámparas LED H7 a las luces principales del vehículo cuando sea necesario. Para saber más sobre la instalación de nuestros anillos adaptadores, consulta el manual de usuario en la página de asistencia de Philips***.

Material resistente para un rendimiento duradero

Los anillos adaptadores LED de Philips están fabricados con materiales duraderos y pueden soportar las tensiones físicas y térmicas del uso en automoción. Se han probado bajo las condiciones más exigentes para que puedas disfrutar del rendimiento exclusivo de nuestras lámparas LED* HL [H7] H7 de Philips durante años.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Disponible en philips.com/LEDcompatibility-check. Ten en cuenta que la aprobación para carretera de la serie Philips Ultinon Pro6000 solo es válida si se instala con los accesorios originales de Philips, si es necesario. Más información en Philips.com/roadlegalLED

  3. Visita Philips.com/AutomotiveSupport para obtener información