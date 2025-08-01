Cabezal flexible que se desliza sin problemas a lo largo de las curvas.

Presentamos nuestra primera afeitadora femenina Philips con un cabezal de afeitado flexible diseñado para tus curvas.*** El cabezal flexible se desliza a la perfección por las curvas para ofrecer un afeitado apurado y preciso. ¿Te cuesta depilar algunas zonas? No hay problema. Se mueve con los contornos del cuerpo y la luz LED ayuda a detectar cada pelo. Personaliza el afeitado con las dos posiciones de velocidad para tener un mayor control sobre la velocidad y la intensidad de la depilación.