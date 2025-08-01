Buscar términos

      Lady Shaver Series 8000 Afeitadora sin cable Wet & Dry

      BRL159/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Afeitado apurado. Incluso en las zonas más difíciles.

      Nuestra afeitadora femenina más sofisticada con cabezal flexible y luz LED. Te mereces lo mejor. Este modelo especial para todo el cuerpo eliminar el vello de la cara, el cuerpo y la línea del bikini. Dermatológicamente probada.

      Aféitate con suavidad. Cuídate de verdad. No escatimes en cuidado personal.

      • Luz LED, cabezal flexible
      • Para las piernas, el cuerpo y la zona del bikini
      • +6 accesorios
      • Hasta 100 min de autonomía
      Elimina el vello de tan solo 0,2 mm para que disfrutes de un afeitado suave y apurado.

      Sistema de 3 cuchillas con un cabezal flexible para obtener un afeitado suave y apurado que evita rasguños y cortes. Consta de puntas de recortador de doble cara que cortan previamente todo el vello. La lámina de afeitado con aberturas en forma de diamante está diseñada para afeitar el vello cortado previamente de una sola pasada.

      Cabezal flexible que se desliza sin problemas a lo largo de las curvas.

      Presentamos nuestra primera afeitadora femenina Philips con un cabezal de afeitado flexible diseñado para tus curvas.*** El cabezal flexible se desliza a la perfección por las curvas para ofrecer un afeitado apurado y preciso. ¿Te cuesta depilar algunas zonas? No hay problema. Se mueve con los contornos del cuerpo y la luz LED ayuda a detectar cada pelo. Personaliza el afeitado con las dos posiciones de velocidad para tener un mayor control sobre la velocidad y la intensidad de la depilación.

      Luz LED. Localízalo. Depílalo.

      Porque tu piel merece un tratamiento especial. La nueva afeitadora femenina con luz LED integrada atrapa cada pelo.

      Menos ardor, menos enrojecimiento, más comodidad para la piel.**

      Despídete de las quemaduras y el enrojecimiento causados por la afeitadora: el 80 % de las mujeres notó que su piel estaba suave y sin irritación después de su uso.** Dermatológicamente probada en pieles sensibles.

      En húmedo para la ducha. En seco para llevártela a todas partes.

      Se adapta perfectamente a tu rutina, tanto si estás en la ducha como fuera de casa. En seco o en húmedo: la elección es tuya.

      Rápido y fácil. Sin cables. Hasta 100 minutos de funcionamiento.

      Diseñada para la forma en que la crece el pelo. Aféitate en ambas direcciones: hacia arriba. Hacia abajo. Listo. Sin cables que te frenen: llega sin esfuerzo a todos los lugares, desde las axilas y las piernas hasta los dedos de los pies. Disfruta de hasta 100 minutos de autonomía con una sola carga. Sin interrupciones.

      Cara, cuerpo, bikini: todo el cuidado que necesitas en un solo conjunto.

      Cara, cuerpo, zona del bikini: un conjunto para depilarte por completo. Confianza simplificada. Paso 1: Exfóliate para eliminar la piel muerta y ayudar a prevenir el vello subcutáneo. Paso 2: Recorta previamente el vello más largo y aféitalo. Paso 3: Utiliza el cabezal del perfilador para la zona del bikini para retocar esa zona. Paso 4: Elimina el vello más fino con la depiladora facial.

      Di adiós al vello sin complicaciones con la depiladora facial.

      Disfruta de una depilación facial suave y apurada. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, con luz de espejo y circular. Di adiós al vello sin complicaciones.

      Afeita, recorta y da forma a la zona del bikini con el cabezal de corte para la zona del bikini.

      Personaliza tu rutina para la zona del bikini: recorta y da forma con confianza gracias al cabezal de corte y el peine-guía diseñados para la zona del bikini.

      Dermatológicamente probada en pieles sensibles.

      Cuando la tecnología se une al cuidado: para conseguir una piel tan agradable al tacto como atractiva. Diseñada para ofrecer suavidad y cuidado, porque mereces una experiencia más que ordinaria.

      Piezas de plástico fabricadas con >un 55 % de plástico reciclado.

      Piezas de plástico fabricadas con >un 55 % de plástico reciclado, embalaje de papel y sin adaptador incluido en la caja. Una compra que dura años.**** Una lámina de afeitado ofrece un año entero de afeitado sin esfuerzo.

      Especificaciones técnicas

      • Accesorios

        Funda
        Cabezal perfilador zona bikini
        Peine-guía perfilador zona bikini
        Peine-guía
        Guante exfoliante
        Depiladora facial

      • Potencia

        Tipo de batería
        Iones de litio
        Tiempo de carga
        1  hora(s)
        Autonomía de la batería
        Hasta 100 min

      • Especificaciones técnicas

        Tensión
        5 V/7,5 W
        Cable USB-A
        Adaptador de alimentación
        No

      • Características:

        Ajustes de velocidad
        2 ajustes
        Iluminación LED integrada

      • Servicios

        2 años de garantía

      • Fácil de usar

        Sin cable
        Wet & Dry
        Carga
        Carga USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

      • Rendimiento

        Cabezal flexible
        Sistema de 3 cuchillas
        Puntas redondeadas del recortador
        Dermatológicamente probada

      • Diseño

        Agarre anti-deslizante

      • El 76,2 % está de acuerdo, HPT the Netherlands, n=42, 2025.
      • * Frente a su afeitadora femenina actual, HUT en Alemania N=49, 2021.
      • ** De izquierda a derecha.
      • *** Con 2 años de garantía

