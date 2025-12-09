Después de probar esta afeitadora tengo que decir que me ha sorprendido.Cuando la sacaste la caja ya te das cuenta de que el peso de la depiladora es muy ligero lo que facilita mucho a la hora de depilarte. Además de que al tener diferentes cabezales se adaptan perfectamente a las diferentes partes del cuerpo para hacer que la depilación sea sin dolor y con un resultado perfecto. Lo mejor de todo además de que no duele nada es que en un momento te depila y ni te das cuenta. La forma alargada y estrecha es perfecta para cogerla y que resulte cómoda. El diseño es muy bonito y el color también. además viene con una bolsa para guardarla, lo que es ideal para podérsela llevar de viaje o para protegerla cuando no la estés usando. La batería dura mucho y la opción de poderla usar en mojado me parece ideal. El que sea inalámbrica es muy cómodo ya que no te molesta el cable como con las que tenía antes. Parece cuando la coges que al no pesar nada no va a hacer un buen trabajo pero cuando la enciendes y compruebas como en segundos te desaparecen todo el pelo es cuando te das cuenta de que las primeras apariencias no son siempre las reales. Además de todo esto no hace nada de ruido y ahora puedo decir que sí que me apetece depilarme ya que antes era como un castigo y quería acabar cuanto antes. también tengo que decir que no se quedan ningún pelo cuando pasas la depiladora cosa que con la que tenía antes además de que tenía que pasarla muchas veces siempre se me quedaba pelos sin quitar. Estoy encantada con esta afeitadora por el diseño el peso, el ruido... y por lo bien que va. Me encanta.