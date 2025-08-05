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Lady Shaver Series 6000 Afeitadora sin cable Wet & Dry
Asistencia
BRL138/00
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
¿Cómo puedo afeitar o recortar el vello de diferentes partes del cuerpo para obtener los mejores resultados?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
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