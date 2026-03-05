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Nuevo
Sensor Power Adapt
Revestimiento protector SkinGlide
Cabezal flexible 360°
El sensor inteligente de vello facial analiza la densidad de la barba 250 veces por segundo y ajusta automáticamente la potencia de corte durante el afeitado. Así, ofrece un afeitado suave y sin esfuerzo con un rendimiento uniforme en distintas densidades de barba.
Aféitate con mayor comodidad: el revestimiento protector SkinGlide con 250 000 microesferas por centímetro cuadrado mejora el deslizamiento sobre la piel en un 30 %** para reducir la fricción y minimizar la irritación.
Selecciona el modo Sensible cuando la piel necesite un cuidado adicional. Se ha diseñado para ofrecer un afeitado más cómodo en el uso diario.
4.4
de 4
237
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
El_Lucky
05/03/2026
España
Comprador verificado
Buena bateria,afeitado perfecto,sin irritar,ergono
Perfecta para uso diario ,cada dos dias exatamente,en seco,unos 5,7 minutos,la recargo cada dos mese.
Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5004/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5004/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
K1954
08/07/2024
España
Comprador verificado
Muy manejable
Muy cómoda de usar y se sostiene de pie, por lo que ocupa menos espacio. Afeita de lujo.
Ventajas
Comparando con la anterior...TODO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5006/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5006/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Superchollazos
07/06/2024
España
Parte de la promoción
Cumple con su funcion
Es ligera llamativa y sobre todo funcional , la pasas por la cara y te afeita sin cortarte y sobre todo SIN DEJAR PELOS EN EL SUELO una cosa muy importante es que se quedan dentro de un departamento que lleva lo abres y ya lo limpias que es super fácil de limpiar. Mi padre está muy contento con ella
Ventajas
Todas las funciones
Contras
De momento ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5006/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5006/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
En comparación con la serie S3000 de Philips