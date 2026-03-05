ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Afeitado apurado. Más protección de la piel*
  • Afeitado apurado. Más protección de la piel*
  • Afeitado apurado. Más protección de la piel*
  • Afeitado apurado. Más protección de la piel*
  • Afeitado apurado. Más protección de la piel*
  • Afeitado apurado. Más protección de la piel*

Nuevo

Shaver series 5000XAfeitadora eléctrica Wet & Dry

XP521/03

4.4
| (237) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Afeitado apurado. Más protección de la piel*
Consigue un afeitado apurado con una protección adicional para la piel cada día. Philips serie 5000X, con modo Sensible y tecnología SkinIQ, ayuda a reducir la irritación para ofrecer un afeitado más cómodo, especialmente cuando la piel necesita un cuidado adicional.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Con tecnología SkinIQ

Afeitado apurado. Más protección de la piel*

  • Sensor Power Adapt

  • Revestimiento protector SkinGlide

  • Cabezal flexible 360°

Se adapta a la densidad de la barba para un afeitado sin esfuerzo

Se adapta a la densidad de la barba para un afeitado sin esfuerzo

El sensor inteligente de vello facial analiza la densidad de la barba 250 veces por segundo y ajusta automáticamente la potencia de corte durante el afeitado. Así, ofrece un afeitado suave y sin esfuerzo con un rendimiento uniforme en distintas densidades de barba.

Deslizamiento un 30 % más suave sobre la piel**

Deslizamiento un 30 % más suave sobre la piel**

Aféitate con mayor comodidad: el revestimiento protector SkinGlide con 250 000 microesferas por centímetro cuadrado mejora el deslizamiento sobre la piel en un 30 %** para reducir la fricción y minimizar la irritación.

Cambia al modo Sensible para disfrutar de una mayor comodidad durante el afeitado

Selecciona el modo Sensible cuando la piel necesite un cuidado adicional. Se ha diseñado para ofrecer un afeitado más cómodo en el uso diario.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

237

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

05/03/2026

España

España

Comprador verificado

Buena bateria,afeitado perfecto,sin irritar,ergono

Perfecta para uso diario ,cada dos dias exatamente,en seco,unos 5,7 minutos,la recargo cada dos mese.

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5004/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5004/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

08/07/2024

España

España

Comprador verificado

Muy manejable

Muy cómoda de usar y se sostiene de pie, por lo que ocupa menos espacio. Afeita de lujo.

Ventajas

Comparando con la anterior...TODO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5006/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5006/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

07/06/2024

España

España

Cumple con su funcion

Es ligera llamativa y sobre todo funcional , la pasas por la cara y te afeita sin cortarte y sobre todo SIN DEJAR PELOS EN EL SUELO una cosa muy importante es que se quedan dentro de un departamento que lleva lo abres y ya lo limpias que es super fácil de limpiar. Mi padre está muy contento con ella

Ventajas

Todas las funciones

Contras

De momento ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5006/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5006/00 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. En comparación con la serie S3000 de Philips