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    • Adiós, vello: depilación eficiente y cuidado delicado. Adiós, vello: depilación eficiente y cuidado delicado. Adiós, vello: depilación eficiente y cuidado delicado.

      Epilator Series 8000 Depiladora sin cable Wet & Dry

      BRE708/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Adiós, vello: depilación eficiente y cuidado delicado.

      Nuestra depiladora más eficiente para conseguir la piel más suave: presentamos la primera depiladora del mundo con ProGuide con visibilidad de 360° para lograr resultados suaves y eficientes.

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      Epilator Series 8000
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      Epilator Series 8000

      Depiladora sin cable Wet & Dry

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      Adiós, vello: depilación eficiente y cuidado delicado.

      Libérate de la rutina de depilación hasta 4 semanas.

      • Uso en seco y en húmedo
      • Para piernas y cuerpo
      • Depilación eficaz
      • 3 accesorios en total
      Suavidad hasta 4 semanas

      Suavidad hasta 4 semanas

      Libérate de la rutina de depilación: ya no tendrás que esperar a que el pelo crezca, pues elimina vellos 3 veces más cortos que la cera.

      ProGuide: menos dolor, más comodidad para la piel*

      ProGuide: menos dolor, más comodidad para la piel*

      La primera depiladora del mundo con ProGuide con visibilidad de 360° para lograr resultados suaves y eficientes. ProGuide emplea un ángulo depilación óptimo de 75° para brindarte los mejores resultados y mantener la piel tensa para mayor comodidad, mientras que la luz LED de 360° te ayuda a detectar y eliminar más vellos.

      Eficiente y rápido: ilumina, detecta y atrapa.

      Eficiente y rápido: ilumina, detecta y atrapa.

      Resultados eficientes y rápidos con la tecnología de doble acción. Atrapa incluso el vello más corto con pinzas cerámicas. Atrapa y elimina el vello de hasta 0,5 mm. No hace falta hacer presión, basta con deslizar y la luz LED integrada garantiza que no se escape ni un vello en menos de 6 minutos en la parte inferior de ambas piernas.

      100 % impermeable

      100 % impermeable

      Desde la ducha hasta el lavabo: depila en seco o en húmedo, a tu gusto y de forma cómoda. El agua caliente relaja la piel y hace el tratamiento más cómodo. El mango con patrones antideslizantes mejora el agarre en la ducha.

      Sin esfuerzo. 60 minutos con una carga. Sin cables.

      Sin esfuerzo. 60 minutos con una carga. Sin cables.

      Energía durante 60 minutos con una sola carga, sin interrupciones, sin molestos cables. Llega a todas partes sin esfuerzo. El nuevo diseño incluye un acabado mate y patrones antideslizantes para mejorar el agarre en la ducha.

      Compra una vez, usa durante años**

      Compra una vez, usa durante años**

      Una compra única que dura años.

      Especificaciones técnicas

      • Accesorios

        Funda
        Cabezal de depilación
        ProGuide

      • Potencia

        Carga
        3 horas
        Tipo de batería
        Iones de litio
        Carga rápida
        Tiempo de uso de la batería
        60 minutos

      • Especificaciones técnicas

        Tensión
        5 V/1,5 A
        Número de pinzas
        32
        Cable USB-A
        Velocidad 1 de la pinza
        64 000 por minuto
        Velocidad 2 de la pinza
        70 400 por minuto
        Adaptador de corriente
        No

      • Características:

        Ajustes de velocidad
        2
        Sin cable

      • Fácil de usar

        Uso en seco y en húmedo
        Indicador LED

      Badge-D2C

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      • Frente a aparatos sin ProGuide.
      • * Con 2 años de garantía.

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