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Head Shaver Pro 5000 Series Afeitadora Essential con cuchillas ComfortCut
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HS5980/15
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Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
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¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Sirve la Philips Head Pro para todo tipo de cabellos y etnias?
¿Puedo usar mi Philips Head Pro en la ducha?
¿Debo afeitarme en dirección contraria al crecimiento del vello con mi Philips Head Pro?
¿Cómo activo el bloqueo para viajes de mi Philips Head Pro?
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Mi nueva Philips Head Pro no se enciende
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
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