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Asistencia
HTS5593/12
Descatalogado
¿Cómo configuro mi router de red?
¿Cómo conecto mi reproductor Philips a mi red doméstica?
¿Cómo de rápida es la conexión Ethernet?
¿Las personas con gafas pueden usar las gafas 3D?
¿Puedo conectar mi reproductor a mi TV a través de DLNA para ver archivos de vídeo HD?
¿Puedo utilizar mi reproductor 3D de Philips con otras marcas de TV?
¿Puedo reproducir discos Blu-Ray normales en mi reproductor 3D Philips?
¿Soporta 3D mi reproductor Philips?
¿Puedo utilizar mi reproductor 3D Philips con una TV sin 3D?
¿Qué servidores multimedia funcionan con el reproductor Philips?
¿Por qué no puedo reanudar la reproducción en mi disco BD Java?
¿Puedo reproducir discos Blu-Ray normales en mi reproductor 3D Philips?
¿El reproductor Blu-ray de Philips incluye conversión 2D a 3D?
No puedo cambiar el idioma de los subtítulos desde mi mando Philips.
La función Buscar no funciona en mi Philips con conexión DLNA.
¿Qué es la función BD Live?
No puedo transmitir vídeo a mi reproductor Philips mediante DLNA.
¿Cuál es la capacidad de memoria de la tarjeta SD requerida para Video On Demand (VOD)?
¿Cómo realizo una actualización por USB en mi dispositivo Philips?
¿Cómo mejoro el rendimiento de la transmisión DLNA?
¿Cómo puedo actualizar el firmware de mi equipo a través de la conexión USB?
¿Cómo puedo acceder a la barra de dirección al navegar por Internet en Net TV?
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