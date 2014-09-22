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Descatalogado
HTS5593/12
Sonido Surround cinemático con graves profundos
La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS5593 de Philips. Los controladores de altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido Surround de 1000 W y una reproducción de Blu-ray Disc 3D envolvente.
Sonido grave doble
Blu-ray en 3D
Los potentes parlantes con sistema Bass Reflex y doble pico de graves optimizan las frecuencias más bajas y reproducen tonos graves sólidos y profundos para que puedas escuchar desde el más mínimo murmullo hasta los estruendos más fuertes.
Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.
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3.8
de 4
12
Reseñas
Santi56
22/09/2014
España
Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas
Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
Markus80
22/05/2013
Deutschland
gute Leistung
Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
gerwy
03/05/2014
Deutschland
Musik gut Sprache durchschnitt
Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5593 5.1 Home Entertainment-System