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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS5593/12

3.8

| (12) Reseñas

Sonido Surround cinemático con graves profundos

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS5593 de Philips. Los controladores de altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido Surround de 1000 W y una reproducción de Blu-ray Disc 3D envolvente.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Sonido Surround cinemático con graves profundos

  • Sonido grave doble

  • Blu-ray en 3D

Parlantes potentes con doble pico de graves para un sonido increíble

Parlantes potentes con doble pico de graves para un sonido increíble

Los potentes parlantes con sistema Bass Reflex y doble pico de graves optimizan las frecuencias más bajas y reproducen tonos graves sólidos y profundos para que puedas escuchar desde el más mínimo murmullo hasta los estruendos más fuertes.

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.

Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

-

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

12

Reseñas

2

22/09/2014

España

España

Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas

Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

22/05/2013

Deutschland

Deutschland

gute Leistung

Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Musik gut Sprache durchschnitt

Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

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