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Descatalogado
HX8111/02
AirFloss de Philips: Más sencillo que el uso del hilo dental
Si el hilo dental no forma parte de tu rutina de higiene oral diaria, no estás acabando con las bacterias que se acumulan entre los dientes. Philips Sonicare AirFloss te ayuda a obtener una limpieza profunda cada día sin las complicaciones del hilo dental.
Recargable
con 1 cepillo
La tecnología Microburst aplica un rápido chorro de aire presurizado y microgotas de agua entre los dientes, en las zonas a las que el cepillo no puede llegar
Sencillo botón de un solo toque para una fácil limpieza en 60 segundos.
Cabezal en ángulo y estrecho para llegar fácilmente a las zonas difíciles
3.7
de 4
774
Reseñas
Aleon89
09/10/2017
España
Pitido
Hola. Derrepente a empezado a sonar un pitido cuando acciono el botón y no expulsa el agua. Sólo una un "pi" largo y un intento de expulsar agua, pero nada. Podrían ayudarme ?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Sí, recomiendo este producto
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olgapatino
09/01/2014
España
Perfecto
Después de un año de uso puedo decir que no lo cambio por nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
maidertxu
19/12/2013
España
Un buen cepillo de dientes
He utilizado mas de un cepillo de dientes,os aseguro que este va muy bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Comparado con utilizar solo un cepillo dental manual