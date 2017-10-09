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Descatalogado

Philips Sonicare AirFlossInterdental - Recargable

HX8111/02

3.7

| (774) Reseñas

AirFloss de Philips: Más sencillo que el uso del hilo dental

Si el hilo dental no forma parte de tu rutina de higiene oral diaria, no estás acabando con las bacterias que se acumulan entre los dientes. Philips Sonicare AirFloss te ayuda a obtener una limpieza profunda cada día sin las complicaciones del hilo dental.

Ver todos los beneficios

Mejora de forma suave y efectiva la salud bucal

AirFloss de Philips: Más sencillo que el uso del hilo dental

  • Recargable

  • con 1 cepillo

La tecnología Microburst limpia con solo tocar un botón

La tecnología Microburst limpia con solo tocar un botón

La tecnología Microburst aplica un rápido chorro de aire presurizado y microgotas de agua entre los dientes, en las zonas a las que el cepillo no puede llegar

Sencillo botón de un solo toque; tan fácil como un clic del ratón

Sencillo botón de un solo toque; tan fácil como un clic del ratón

Sencillo botón de un solo toque para una fácil limpieza en 60 segundos.

Cabezal en ángulo y estrecho para llegar fácilmente a las zonas difíciles

Cabezal en ángulo y estrecho para llegar fácilmente a las zonas difíciles

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

774

Reseñas

09/10/2017

España

España

Pitido

Hola. Derrepente a empezado a sonar un pitido cuando acciono el botón y no expulsa el agua. Sólo una un "pi" largo y un intento de expulsar agua, pero nada. Podrían ayudarme ?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

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Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

09/01/2014

España

España

Perfecto

Después de un año de uso puedo decir que no lo cambio por nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

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Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

19/12/2013

España

España

Un buen cepillo de dientes

He utilizado mas de un cepillo de dientes,os aseguro que este va muy bien

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Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

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Esta reseña se realizó para AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

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Avisos legales

  1. Comparado con utilizar solo un cepillo dental manual