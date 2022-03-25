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07
d
Días
21
h
Horas
45
m
Minutos
46
s
Segundos
Carga de los cepillos dentales Sonicare
Esta base de carga es compatible con la mayoría de cepillos dentales eléctricos Philips Sonicare y dispositivos AirFloss.
HX6322/12
HX6352/11
HX6481/60
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX684J
HX6856/29
HX960U
HX9641/01
HX9601/03R1
HX684B
HX6850/57
Blanco
Países europeos
Longitud del cable: 95 cm
2 patillas
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.