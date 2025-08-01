Otros elementos de la caja
- Mango Sonicare For Kids
- Cabezal de cepillado Sonicare For Kids
- Cargador estándar
- Pegatinas de Sparkly
HX6322/12
Poder sónico interactivo para un cepillado mejor y más divertido
Mantén el interés de los niños cuando aprenden a cepillarse los dientes. El cepillo Philips Sonicare For Kids con Bluetooth interacciona con una divertida aplicación que les ayuda a cepillarse mejor y durante más tiempo. Se divertirán mientras aprenden técnicas útiles para toda la vida.Más información
Cepillo dental eléctrico sónico
Con el cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids, los niños aprenden a cepillarse correctamente por su cuenta. La aplicación se sincroniza con el cepillo dental sónico de tu hijo a través de Bluetooth para mostrarle técnicas de cepillado correctas y realizar un seguimiento de su rendimiento. Los niños pueden comprobar lo bien que se cepillan y obtener emocionantes recompensas por hacerlo bien. Educativa y eficaz, un 98 % de los padres encuestados afirma que resulta más fácil que los niños se cepillen mejor y durante más tiempo. Se trata de una forma divertida de que los niños desarrollen unos hábitos de higiene bucal saludables que mantendrán para siempre.
Realiza un seguimiento del tiempo de cepillado aunque no se utilice la aplicación
Tecnología Philips Sonicare interactiva y divertida
El cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids aportan un nuevo nivel de diversión al cepillado. El personaje principal de la aplicación es el adorable Sparkly, al que le encanta tener los dientes limpios. Los niños deben cuidar de Sparkly mientras el entrenador de cepillado de la aplicación les reta a cepillarse mejor y durante más tiempo. Cada vez que el niño se cepilla bien, Sparkly se pone más contento. Además, con cada cepillado correcto se consigue una recompensa. Los niños pueden desbloquear accesorios para personalizar a Sparkly u obtener comida para alimentarlo de forma saludable, que es lo que más le gusta. Los padres pueden incluso elegir recompensas para incluirlas en la aplicación.
