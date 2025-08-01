Buscar términos

    Poder sónico interactivo para un cepillado mejor y más divertido

      Philips Sonicare For Kids Cepillo dental eléctrico sónico

      HX6322/12

      Poder sónico interactivo para un cepillado mejor y más divertido

      Mantén el interés de los niños cuando aprenden a cepillarse los dientes. El cepillo Philips Sonicare For Kids con Bluetooth interacciona con una divertida aplicación que les ayuda a cepillarse mejor y durante más tiempo. Se divertirán mientras aprenden técnicas útiles para toda la vida.

      Un método emocionante para iniciarse en este saludable hábito

      • Bluetooth® incorporado
      • Aplicación de entrenamiento
      • Dos cabezales de cepillado
      • 2 modos
      El 98 % de los padres dice que es más sencillo que los niños se cepillen los dientes mejor y durante más tiempo*

      Con el cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids, los niños aprenden a cepillarse correctamente por su cuenta. La aplicación se sincroniza con el cepillo dental sónico de tu hijo a través de Bluetooth para mostrarle técnicas de cepillado correctas y realizar un seguimiento de su rendimiento. Los niños pueden comprobar lo bien que se cepillan y obtener emocionantes recompensas por hacerlo bien. Educativa y eficaz, un 98 % de los padres encuestados afirma que resulta más fácil que los niños se cepillen mejor y durante más tiempo. Se trata de una forma divertida de que los niños desarrollen unos hábitos de higiene bucal saludables que mantendrán para siempre.

      Realiza un seguimiento del tiempo de cepillado aunque no se utilice la aplicación

      La aplicación interactiva ayuda a los niños a cepillarse los dientes

      Tecnología Philips Sonicare interactiva y divertida

      Emocionantes recompensas por cepillarse bien los dientes

      El cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids aportan un nuevo nivel de diversión al cepillado. El personaje principal de la aplicación es el adorable Sparkly, al que le encanta tener los dientes limpios. Los niños deben cuidar de Sparkly mientras el entrenador de cepillado de la aplicación les reta a cepillarse mejor y durante más tiempo. Cada vez que el niño se cepilla bien, Sparkly se pone más contento. Además, con cada cepillado correcto se consigue una recompensa. Los niños pueden desbloquear accesorios para personalizar a Sparkly u obtener comida para alimentarlo de forma saludable, que es lo que más le gusta. Los padres pueden incluso elegir recompensas para incluirlas en la aplicación.

      Especificaciones técnicas

      • Potencia

        Tensión
        110-220 V

      • Especificaciones técnicas

        Pila
        Recargable
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla <0,5 W
        Tipo de batería
        Iones de litio

      • Diseño y acabado

        Color
        Morado

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años

      • Compatibilidad

        Compatibilidad con Android
        • Teléfonos Android
        • Tabletas con Bluetooth 4.0
        Compatibilidad con iOS
        • iPhone 4S o superior
        • iPad de tercera generación o superior
        • con sistema operativo iOS7

      • Fácil de usar

        Indicador de batería
        El indicador muestra el estado de la batería
        Sistema de cabezal de cepillado
        Cabezales de cepillado fáciles de montar
        Mango
        • Mango de goma para un manejo cómodo
        • Diseño compacto y ergonómico

      • Piezas incluidas

        Mango
        1 Mango Sonicare For Kids con Bluetooth
        Pegatinas
        • 8 pegatinas de personalización
        • 2 pegatinas de regalo
        Cabezales
        • 1 Sonicare For Kids, estándar
        • 1 Sonicare For Kids, compacto
        Cargador
        1

      • Rendimiento de limpieza

        Beneficios para la salud
        Para hábitos saludables del cuidado bucal
        Rendimiento
        75 % más eficaz*
        Temporizador
        KidTimer y Quadpacer
        Velocidad
        Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

      • Modos

        Modos de potencia
        2

      • Asistencia de software

        Actualizaciones de software
        Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra.

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Mango Sonicare For Kids
      • Cabezal de cepillado Sonicare For Kids
      • Cargador estándar
      • Pegatinas de Sparkly

      • de los padres encuestados frente al uso del cepillo dental solo
      • * en comparación con un cepillo dental manual
      • ** Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día
      • *** encuesta de dentistas profesionales de Estados Unidos con niños de entre 4 y 10 años

