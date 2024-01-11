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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
HX6322/04
HX6340
Suscripción disponible
2 modos de potencia
Incluye 2 cabezales (+3 años, +7 años)
8 pegatinas y Bluetooth® incorporado
Tecnología Philips Sonicare interactiva y divertida
Con el cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids, los niños aprenden a cepillarse correctamente por su cuenta. La aplicación se sincroniza con el cepillo dental sónico de tu hijo a través de Bluetooth para mostrarle técnicas de cepillado correctas y realizar un seguimiento de su rendimiento. Los niños pueden comprobar lo bien que se cepillan y obtener emocionantes recompensas por hacerlo bien. Educativa y eficaz, un 98 % de los padres encuestados afirma que resulta más fácil que los niños se cepillen mejor y durante más tiempo. Se trata de una forma divertida de que los niños desarrollen unos hábitos de higiene bucal saludables que mantendrán para siempre.
El cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids aportan un nuevo nivel de diversión al cepillado. El personaje principal de la aplicación es el adorable Sparkly, al que le encanta tener los dientes limpios. Los niños deben cuidar de Sparkly mientras el entrenador de cepillado de la aplicación les reta a cepillarse mejor y durante más tiempo. Cada vez que el niño se cepilla bien, Sparkly se pone más contento. Además, con cada cepillado correcto se consigue una recompensa. Los niños pueden desbloquear accesorios para personalizar a Sparkly u obtener comida para alimentarlo de forma saludable, que es lo que más le gusta. Los padres pueden incluso elegir recompensas para incluirlas en la aplicación.
4.3
de 4
571
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Dienteslimpiosypadrescont
11/01/2024
España
Comprador verificado
Ideal para los peques
Totalmente recomendable para asegurar que los pequeños de la casa se laven bien los dientes. Con la app están deseando hacerlo para ganar regalos!
Ventajas
Motiva a los niños para mantener la higiene bucal
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico
21/11/2023
España
Parte de la promoción
Facil de usar y eficaz
Ainara está aprendiendo a cepillarse los dientes correctamente y este cepillo incluye la función de 2 minutos, que hace que el peque sepa perfectamente que tiempo tiene que estar lavándose los dientes. Además, en el paquete te incluyen diferentes pegatinas para ponerle al cepillo y eso hace que a los niños les apetezca aun mas usarlo, debido a su apariencia divertida.
Ventajas
Facil de usar
Contras
Precio para algunas personas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Inmy
19/11/2023
España
Parte de la promoción
Buen cepillo 🪥
Mi hija tiene 8 años y le ha encantado el cepillo de dientes, es muy divertido poder ponerle ella la pegatina que viene, además con la app le encanta lavarse los dientes, y no hay que decirle nada, ella sola se los cepilla y muy bien. Estoy muy contenta con este cepillo, además cepilla bastante bien y la batería le dura bastante tiempo.
Ventajas
Eficaz, batería duradera, divertido.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
de los padres encuestados frente al uso del cepillo dental solo
en comparación con un cepillo dental manual
Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día
encuesta de dentistas profesionales de Estados Unidos con niños de entre 4 y 10 años