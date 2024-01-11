Mis hijas llevan dos semanas usando el cepillo de dientes eléctrico Kids HX6322/04, hasta ahora habían usado cepillo de dientes manual. El cepillo viene con dos cabezales, uno más grande y otro más pequeño, con lo cual, mis dos hijas lo han estado usando. El cepillo viene con unas pegatinas muy chulas para personalizarlo y lo primero que hicieron fue hacer un ranking de cual les gustaba más para elegir cual ponían, y de las que sobraron, decidieron decorar con ellas cosas como sus agendas escolares, luego descargamos la app en la Tablet para usarla durante el cepillado. He de decir, que la primera vez que lo usan las pareció raro, porque han usado siempre cepillo manual, y que el cepillo vibrara las pareció cuanto menos diferente, pero al acabar el cepillado, ellas mismas notaban los dientes más suaves y limpios, y el hecho de que tenga temporizador y app, hace la experiencia más amena y divertida. Desde mi punto de vista como madre, este cepillo hace que se limpien mucho mejor los dientes, y hasta han conseguido tenerlos más blancos. En las dos semanas que llevan usándolo por la mañana y por la noche, la batería como tal, no se ha acabado nunca, aunque después de una semana, por decisión mía, lo puse a cargar por si acaso. Me parece un gran acierto este tipo de cepillos para niños, que les dejen personalizarlo a su gusto y que tenga un punto tecnológico con la app, hacen de la higiene dental un juego.