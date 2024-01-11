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  • Poder sónico interactivo para un cepillado mejor y más divertido
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Philips Sonicare For KidsCepillo de dientes para niños

HX6322/04

HX6340

4.3
| (571) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

Disponible en

Aqua
Aqua
Morado
Morado
Rosa
Rosa
Verde
Verde
Poder sónico interactivo para un cepillado mejor y más divertido
Mantén el interés de los niños cuando aprenden a cepillarse los dientes. El cepillo Philips Sonicare For Kids con Bluetooth interacciona con una divertida aplicación que les ayuda a cepillarse mejor y durante más tiempo. Se divertirán mientras aprenden técnicas útiles para toda la vida.
Ver todos los beneficios

Suscripción disponible

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Un método emocionante para iniciarse en este saludable hábito

Poder sónico interactivo para un cepillado mejor y más divertido

  • 2 modos de potencia

  • Incluye 2 cabezales (+3 años, +7 años)

  • 8 pegatinas y Bluetooth® incorporado

La aplicación interactiva ayuda a los niños a cepillarse los dientes

La aplicación interactiva ayuda a los niños a cepillarse los dientes

Tecnología Philips Sonicare interactiva y divertida

El 98 % de los padres dice que es más sencillo que los niños se cepillen los dientes mejor y durante más tiempo*

El 98 % de los padres dice que es más sencillo que los niños se cepillen los dientes mejor y durante más tiempo*

Con el cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids, los niños aprenden a cepillarse correctamente por su cuenta. La aplicación se sincroniza con el cepillo dental sónico de tu hijo a través de Bluetooth para mostrarle técnicas de cepillado correctas y realizar un seguimiento de su rendimiento. Los niños pueden comprobar lo bien que se cepillan y obtener emocionantes recompensas por hacerlo bien. Educativa y eficaz, un 98 % de los padres encuestados afirma que resulta más fácil que los niños se cepillen mejor y durante más tiempo. Se trata de una forma divertida de que los niños desarrollen unos hábitos de higiene bucal saludables que mantendrán para siempre.

Emocionantes recompensas por cepillarse bien los dientes

Emocionantes recompensas por cepillarse bien los dientes

El cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids aportan un nuevo nivel de diversión al cepillado. El personaje principal de la aplicación es el adorable Sparkly, al que le encanta tener los dientes limpios. Los niños deben cuidar de Sparkly mientras el entrenador de cepillado de la aplicación les reta a cepillarse mejor y durante más tiempo. Cada vez que el niño se cepilla bien, Sparkly se pone más contento. Además, con cada cepillado correcto se consigue una recompensa. Los niños pueden desbloquear accesorios para personalizar a Sparkly u obtener comida para alimentarlo de forma saludable, que es lo que más le gusta. Los padres pueden incluso elegir recompensas para incluirlas en la aplicación.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

571

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

11/01/2024

España

España

Comprador verificado

Ideal para los peques

Totalmente recomendable para asegurar que los pequeños de la casa se laven bien los dientes. Con la app están deseando hacerlo para ganar regalos!

Ventajas

Motiva a los niños para mantener la higiene bucal

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico

21/11/2023

España

España

Facil de usar y eficaz

Ainara está aprendiendo a cepillarse los dientes correctamente y este cepillo incluye la función de 2 minutos, que hace que el peque sepa perfectamente que tiempo tiene que estar lavándose los dientes. Además, en el paquete te incluyen diferentes pegatinas para ponerle al cepillo y eso hace que a los niños les apetezca aun mas usarlo, debido a su apariencia divertida.

Ventajas

Facil de usar

Contras

Precio para algunas personas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

19/11/2023

España

España

Buen cepillo 🪥

Mi hija tiene 8 años y le ha encantado el cepillo de dientes, es muy divertido poder ponerle ella la pegatina que viene, además con la app le encanta lavarse los dientes, y no hay que decirle nada, ella sola se los cepilla y muy bien. Estoy muy contenta con este cepillo, además cepilla bastante bien y la batería le dura bastante tiempo.

Ventajas

Eficaz, batería duradera, divertido.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

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Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

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Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. de los padres encuestados frente al uso del cepillo dental solo

  2. en comparación con un cepillo dental manual

  3. Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día

  4. encuesta de dentistas profesionales de Estados Unidos con niños de entre 4 y 10 años