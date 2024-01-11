Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
HX6352/42
HX6350
Poder sónico interactivo para un cepillado mejor y más divertido
Mantén el interés de los niños cuando aprenden a cepillarse los dientes. El cepillo Philips Sonicare For Kids con Bluetooth interacciona con una divertida aplicación que les ayuda a cepillarse mejor y durante más tiempo. Se divertirán mientras aprenden técnicas útiles para toda la vida.
Bluetooth® incorporado
Aplicación de entrenamiento
Dos cabezales de cepillado
2 modos
Con el cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids, los niños aprenden a cepillarse correctamente por su cuenta. La aplicación se sincroniza con el cepillo dental sónico de tu hijo a través de Bluetooth para mostrarle técnicas de cepillado correctas y realizar un seguimiento de su rendimiento. Los niños pueden comprobar lo bien que se cepillan y obtener emocionantes recompensas por hacerlo bien. Educativa y eficaz, un 98 % de los padres encuestados afirma que resulta más fácil que los niños se cepillen mejor y durante más tiempo. Se trata de una forma divertida de que los niños desarrollen unos hábitos de higiene bucal saludables que mantendrán para siempre.
Realiza un seguimiento del tiempo de cepillado aunque no se utilice la aplicación
Tecnología Philips Sonicare interactiva y divertida
4.3
de 4
573
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Dienteslimpiosypadrescont
11/01/2024
España
Comprador verificado
Ideal para los peques
Totalmente recomendable para asegurar que los pequeños de la casa se laven bien los dientes. Con la app están deseando hacerlo para ganar regalos!
Ventajas
Motiva a los niños para mantener la higiene bucal
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico
Fecha de uso 2022-01-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico
Fecha de uso 2022-01-11
21/11/2023
España
Parte de la promoción
Facil de usar y eficaz
Ainara está aprendiendo a cepillarse los dientes correctamente y este cepillo incluye la función de 2 minutos, que hace que el peque sepa perfectamente que tiempo tiene que estar lavándose los dientes. Además, en el paquete te incluyen diferentes pegatinas para ponerle al cepillo y eso hace que a los niños les apetezca aun mas usarlo, debido a su apariencia divertida.
Ventajas
Facil de usar
Contras
Precio para algunas personas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Fecha de uso 2022-10-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Fecha de uso 2022-10-21
Inmy
19/11/2023
España
Parte de la promoción
Buen cepillo 🪥
Mi hija tiene 8 años y le ha encantado el cepillo de dientes, es muy divertido poder ponerle ella la pegatina que viene, además con la app le encanta lavarse los dientes, y no hay que decirle nada, ella sola se los cepilla y muy bien. Estoy muy contenta con este cepillo, además cepilla bastante bien y la batería le dura bastante tiempo.
Ventajas
Eficaz, batería duradera, divertido.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Fecha de uso 2022-10-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Fecha de uso 2022-10-19
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
de los padres encuestados frente al uso del cepillo dental solo
en comparación con un cepillo dental manual
Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día
encuesta de dentistas profesionales de Estados Unidos con niños de entre 4 y 10 años