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Philips Sonicare For KidsCepillo dental eléctrico sónico

HX6352/42

HX6350

4.3

| (573) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

Disponible en

Aqua
Aqua
Morado
Morado
Rosa
Rosa
Verde
Verde

Poder sónico interactivo para un cepillado mejor y más divertido

Mantén el interés de los niños cuando aprenden a cepillarse los dientes. El cepillo Philips Sonicare For Kids con Bluetooth interacciona con una divertida aplicación que les ayuda a cepillarse mejor y durante más tiempo. Se divertirán mientras aprenden técnicas útiles para toda la vida.

Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Un método emocionante para iniciarse en este saludable hábito

Poder sónico interactivo para un cepillado mejor y más divertido

  • Bluetooth® incorporado

  • Aplicación de entrenamiento

  • Dos cabezales de cepillado

  • 2 modos

El 98 % de los padres dice que es más sencillo que los niños se cepillen los dientes mejor y durante más tiempo*

El 98 % de los padres dice que es más sencillo que los niños se cepillen los dientes mejor y durante más tiempo*

Con el cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids, los niños aprenden a cepillarse correctamente por su cuenta. La aplicación se sincroniza con el cepillo dental sónico de tu hijo a través de Bluetooth para mostrarle técnicas de cepillado correctas y realizar un seguimiento de su rendimiento. Los niños pueden comprobar lo bien que se cepillan y obtener emocionantes recompensas por hacerlo bien. Educativa y eficaz, un 98 % de los padres encuestados afirma que resulta más fácil que los niños se cepillen mejor y durante más tiempo. Se trata de una forma divertida de que los niños desarrollen unos hábitos de higiene bucal saludables que mantendrán para siempre.

Realiza un seguimiento del tiempo de cepillado aunque no se utilice la aplicación

Realiza un seguimiento del tiempo de cepillado aunque no se utilice la aplicación

Realiza un seguimiento del tiempo de cepillado aunque no se utilice la aplicación

La aplicación interactiva ayuda a los niños a cepillarse los dientes

La aplicación interactiva ayuda a los niños a cepillarse los dientes

Tecnología Philips Sonicare interactiva y divertida

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

573

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

11/01/2024

España

España

Comprador verificado

Ideal para los peques

Totalmente recomendable para asegurar que los pequeños de la casa se laven bien los dientes. Con la app están deseando hacerlo para ganar regalos!

Ventajas

Motiva a los niños para mantener la higiene bucal

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico

Fecha de uso 2022-01-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico

Fecha de uso 2022-01-11

21/11/2023

España

España

Facil de usar y eficaz

Ainara está aprendiendo a cepillarse los dientes correctamente y este cepillo incluye la función de 2 minutos, que hace que el peque sepa perfectamente que tiempo tiene que estar lavándose los dientes. Además, en el paquete te incluyen diferentes pegatinas para ponerle al cepillo y eso hace que a los niños les apetezca aun mas usarlo, debido a su apariencia divertida.

Ventajas

Facil de usar

Contras

Precio para algunas personas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

Fecha de uso 2022-10-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

Fecha de uso 2022-10-21

19/11/2023

España

España

Buen cepillo 🪥

Mi hija tiene 8 años y le ha encantado el cepillo de dientes, es muy divertido poder ponerle ella la pegatina que viene, además con la app le encanta lavarse los dientes, y no hay que decirle nada, ella sola se los cepilla y muy bien. Estoy muy contenta con este cepillo, además cepilla bastante bien y la batería le dura bastante tiempo.

Ventajas

Eficaz, batería duradera, divertido.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

Fecha de uso 2022-10-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

Fecha de uso 2022-10-19

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Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. de los padres encuestados frente al uso del cepillo dental solo

  2. en comparación con un cepillo dental manual

  3. Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día

  4. encuesta de dentistas profesionales de Estados Unidos con niños de entre 4 y 10 años