Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Asistencia
HX6352/42
HX6350
Go to shop
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?
¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
¿Qué indican los pilotos de estado de la batería del cepillo dental Sonicare?
¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?
¿Qué modos de cepillado incorpora mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo conecto el cepillo dental a la aplicación Sonicare?
¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?
El cabezal de cepillado es difícil de colocar o quitar.
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare no vibra
Mi cepillo dental Sonicare vibra con menos intensidad
Mi cepillo dental Sonicare se apaga solo
La vibración del cepillo dental Sonicare es demasiado potente
Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto